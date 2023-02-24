Avrupa’da fırtına durdu

tur biletini rahatlıkla cebine koyabileceği bir maçı kaybederek sürprize imza attı. 1-0'ın rövanşında bordo-mavililer maça tutuk başlarken13'te savunma arkasına atılan topta Doğucan, Amdouni'yi kaçırınca Uğurcan'ın yapacağı bir şey kalmadı. 27'de kazanılan penaltı belki de maçın kırılma anıydı. Bakasetas, ayağı kayınca topu auta gönderdi fırsat da kaçtı. İkinci yarıda Siopis-Umut değişikliği ile oyun hakimiyeti tamamen Trabzonspor'a geçti. Oyunu yöneten, yönlendiren, istediklerini yapan ancak kaçırdıkça kaçıran bir Fırtına izledik. 50'de Maxi Gomez'in penaltısını veren hakem Lahoz sonra VAR'da yeniden izleyip iptal etti. 61'de Denswil'in kafa golünde VAR kararı ile ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Kaçırmaya devam etti bordo-mavililer.Bordo-mavililerin 50. dakikada kazandığı penaltı VAR uyarısı ve sonrasında orta hakem Mateu Lahoz'un kararı ile iptal edildi. Basel kalecisi Hitz, altıpas içinde Maxi Gomez'in bileğine vururken Uruguaylı oyuncu yerde kaldı. Hakem Lahoz penaltı kararı verip kaleciye sarı kartını gösterirken sonrasında VAR'dan inceleme uyarısı geldi.61. dakikada ise Denswil'in bulduğu gol, VAR uyarısı ile ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde son 16 kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te başlayacak organizasyoncanlı olarak ekranlara gelecek. İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seri başı olacak. Seri başı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu karşılaşmaları, 9-16 Mart'ta oynanacak.Avrupa Konferans Ligi'nde dün son 16'ya kalan takımlar belli olurken en önemli sürpriz Belgrad'dan geldi. Partizan, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında evinde ağırladığı Moldova ekibi Sheriff'e 3-1 yenilerek elenince Sırbistan'ın Avrupa kupalarında başka takımı kalmadı. Türkiye'nin bir basamak önünde 32.375 puanla sezonu tamamlayan Sırbistan'ın başka takımının kalmaması ülkemizin önünü açtı.