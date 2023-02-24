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Giriş Tarihi: 24.2.2023

Avrupa’da fırtına durdu

SUAT UMURHAN

13’te Amdouni’nin golü ile geriye düştük. Bakasetas penaltı kaçırdı, 50’de M.Gomez’in penaltısı iptal edildi, 61’de Denswil’in, 90+3’te Umut’un golü ofsayta takıldı. 76’da Zeqiri turu Basel’e getirdi

Trabzonspor tur biletini rahatlıkla cebine koyabileceği bir maçı kaybederek sürprize imza attı. 1-0'ın rövanşında bordo-mavililer maça tutuk başlarken Basel'in sert futboluna hakem de müsaade edince Fırtına istediği pas sistemini de kuramadı. 13'te savunma arkasına atılan topta Doğucan, Amdouni'yi kaçırınca Uğurcan'ın yapacağı bir şey kalmadı. 27'de kazanılan penaltı belki de maçın kırılma anıydı. Bakasetas, ayağı kayınca topu auta gönderdi fırsat da kaçtı. İkinci yarıda Siopis-Umut değişikliği ile oyun hakimiyeti tamamen Trabzonspor'a geçti. Oyunu yöneten, yönlendiren, istediklerini yapan ancak kaçırdıkça kaçıran bir Fırtına izledik. 50'de Maxi Gomez'in penaltısını veren hakem Lahoz sonra VAR'da yeniden izleyip iptal etti. 61'de Denswil'in kafa golünde VAR kararı ile ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Kaçırmaya devam etti bordo-mavililer. Cezayı ise 76'da Zeqiri kesti ve Basel'e turu getiren golü atıp Karadeniz ekibinin Avrupa serüvenine noktayı koydu.

LAHOZ PENALTIYI ÖNCE VERDİ SONRA İPTAL ETTİ
Bordo-mavililerin 50. dakikada kazandığı penaltı VAR uyarısı ve sonrasında orta hakem Mateu Lahoz'un kararı ile iptal edildi. Basel kalecisi Hitz, altıpas içinde Maxi Gomez'in bileğine vururken Uruguaylı oyuncu yerde kaldı. Hakem Lahoz penaltı kararı verip kaleciye sarı kartını gösterirken sonrasında VAR'dan inceleme uyarısı geldi. Lahoz pozisyonun tekrarlarını izledi ve ardından penaltıyı iptal etti. 61. dakikada ise Denswil'in bulduğu gol, VAR uyarısı ile ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.

GÖZLER KURAYA ÇEVRİLDİ
Temsilcilerimizin de yer alacağı Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi bugün TSİ 14.00'te Nyon'da yapılacak
UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nde son 16 kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde TSİ 14.00'te başlayacak organizasyon TV8.5'tan canlı olarak ekranlara gelecek. İki turnuvada da gruplarını lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalan 8 takım, kurada seri başı olacak. Seri başı ekiplerin rövanş maçlarını evinde oynayacağı turda, aynı ülke takımları birbirleriyle eşleşemeyecek. Son 16 turu karşılaşmaları, 9-16 Mart'ta oynanacak. Bugün 14.00'te Avrupa Ligi'nde F.Bahçe kura heyecanı yaşarken 15.00'te ise Konferans Ligi için Başakşehir ile Sivasspor'un rakipleri belli olacak.

SHERİFF BİZE ÇALIŞTI!
Avrupa Konferans Ligi'nde dün son 16'ya kalan takımlar belli olurken en önemli sürpriz Belgrad'dan geldi. Partizan, deplasmanda 1-0 kazandığı maçın rövanşında evinde ağırladığı Moldova ekibi Sheriff'e 3-1 yenilerek elenince Sırbistan'ın Avrupa kupalarında başka takımı kalmadı. Türkiye'nin bir basamak önünde 32.375 puanla sezonu tamamlayan Sırbistan'ın başka takımının kalmaması ülkemizin önünü açtı.

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