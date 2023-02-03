Avrupa’da rakibi yok

G.Saray maçı öncesinde Antalyaspor'u 2-0 yenen bordo-mavililer Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki namağlup serisini 36 maça yükseltti. Son yenilgisini 696 gün önce Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Abdullah Avcı'nın ekibinin bu süreçte sırtı hiç yere gelmezken sahadanayrıldı. Trabzonspor'un, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde elde ettiği başarılı sonuçların ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor. Trabzonspor, 36 maçlık devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisiyle 10 büyük ligde adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.