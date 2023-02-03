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Giriş Tarihi: 3.2.2023

Avrupa’da rakibi yok

UĞUR ÇEM
Avrupa’da rakibi yok

Evinde 36 maçtır bileği bükülmeyen Fırtına, 185 takım arasında zirveye kuruldu. En yakın takipçisi ise 32 maçla yıldızlar topluluğu PSG

G.Saray maçı öncesinde Antalyaspor'u 2-0 yenen bordo-mavililer Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki namağlup serisini 36 maça yükseltti. Son yenilgisini 696 gün önce Alanyaspor'a karşı 3-1'lik skorla alan Abdullah Avcı'nın ekibinin bu süreçte sırtı hiç yere gelmezken sahadan 24 galibiyet- 12 beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde elde ettiği başarılı sonuçların ayak sesleri Avrupa'dan duyuluyor. Trabzonspor, 36 maçlık devam eden en uzun iç saha yenilmezlik serisiyle 10 büyük ligde adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı. 185 takım arasında Fırtına'ya en yakın sekansı 32 maçla PSG yaparken S.Donetsk ve B.Münih 16 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.

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