Trabzonspor'da dün gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Ertuğrul Doğan tek aday olarak girdiği seçimde 1129 geçerli oyun 919'unu alarak kulübün 18. başkanı seçildi.Trabzonspor'un yeni başkanı olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum.Arkadaşlarımla birlikte kulübün menfaatini ön planda tutacağımızın sözünü veriyorum. Kimse endişe etmesin, karamsarlığa da kapılmasın. Beraber aydınlık yarınlara yürüyeceğiz.Kısa, orta ve uzun vadede 5 yıllık makro plan hazırladık.Hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde bilin ki Trabzonspor'umuz ayakları yere basan ve kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuşacaktır.Camiamızın dün olduğu gibi bugün de desteğini esirgemeyeceğine inanıyoruz.1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun. Oltan&Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığı görevini üstelenen Doğan, 2022 yılında madencilik, enerji, havacılık, denizcilik ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren Doğan Yatırım Holding'i kurdu. Trabzonspor Kulübü'nde 2018 yılında projeler ve finansman komitesi sorumlusu, 2020'de başkan yardımcısı, 2021'de ise asbaşkan olarak görev yaptı. Doğan, evli ve 2 çocuk babası.Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren ve tek listenin yer aldığı genel kurulda oy kullanma hakkı olan 9 bin 278 üyenin 1231'i toplam 19 sandıkta oy kullandı. Doğan, 1129 geçerli oyun 919'unu alarak, 20 aylığına bordomavili kulüpte başkanlığa getirildi.Trabzonspor'un seçimli olağanüstü genel kuruluna gazeteci-yazar Sadık Albayrak da katıldı. Aynı zamanda Divan Kurulu üyesi olan Albayrak, oyunu kullandıktan sonra Doğan'a başarı diledi.1- 350 milyon TL'lik ödeme (140 milyon TL'si kulübün kasasına koyuldu. Geri kalan meblağ da halledilecek). 2- Sponsorluk konusu (Sezon sonuna kadar sponsor katkısı olarak kulübe asgari 500 milyon TL'lik kaynak arayışı var). 3- Altyapı faaliyetleri (Double pass firmasının çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak). 4- Pilot takım uygulaması (1461 Trabzon ile anlaşılacak, ardından Ofspor ve Yomraspor ile el sıkışılacak.) 5- İdari anlamda değişiklikler (Yeni profesyonellerle anlaşılacak.) 6- Üç farklı ekonomik plan (Kısa, orta ve uzun vadeli 5 yıllık makro ekonomik yapılanma planı hazır). 7- Maaş bütçesine ayar (38 milyon Euro'dan 20-25 milyon Euro'ya düşecek.)Ulaş ÖZDEMİRAkıl ve irade sorunları çözerTrabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın kongrede yaptığı konuşmanın satır başları önemli. Birincisi, 'sürdürülebilir ekonomi.' Bunu yapabilmenin yolu, başta yıllık 40 milyon Euro'yu aşan takım bütçesinin düşürülmesi. Diğeri -ki bana göre en değerlisi- akademi ve scouting. Yani üreterek, yarışmak. Ekonomisi güçlü olmayan takımların endüstriyel futbolda var olmalarının en güçlü iki koşulu, çok iyi akademi ve scouting organizasyonlarıdır. Başarılı olan takımlar sahada ve masada istikrarlı şekilde gelişme gösteriyorlar.(Piyasaya 104 oyuncu sundu, 670 milyon Euro kazandı) Bunun yanında scouting sistemi de işler hale getirilmeli. Bölgede ham madde var ancak bu potansiyeli işleyip geliştirecek yetenekli antrenörler ile akademi scouting organizasyonları yok.Sayın Doğan'ın önünde zor bir yolculuk var. Bir akıl ve irade koyduğunda sorunları çözer!