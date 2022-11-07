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Giriş Tarihi: 7.11.2022

Başkanların önünde atama yapacağız

Başkanların önünde atama yapacağız

Dedikoduları önlemek için algoritma yöntemini kullandıklarını belirten Büyükekşi, “Kulüp başkanlarını çağırıp onların gözü önünde atama yaptıracağız. Böylece kriterlerin ne olduğunu görecekler” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana hakem atamalarının tartışma içerisine girmesini engellemek için çaba harcadıklarını söyledi. Büyükekşi, "Artık birçok ülkede bu konudaki dedikodu ve konuşma azalmış durumda. Biz de insan etkisinin en aza indirilmesi için çaba gösteriyoruz. Onun için hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.

VAR'DA YARI OTOMATİK SİSTEMİ İNCELİYORUZ
Başkan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız. En azından kendi gözleriyle görsünler. Nasıl yapıldığını, kriterlerin ne olduğunu görsünler. Daha sonra da bir tane basın önünde yapmayı planlıyoruz. VAR konusunda da Dünya Kupası'nda devreye girecek yarı otomatik sistemi, yakından inceliyoruz. Ofsayt çizgisi falan çekilmeyecek, otomatik olacak. Mutlaka Türkiye'de de bu yönde çalışmalar yapılacak."

RABZON TURU!
MEHMET Büyükekşi ve TFF yöneticileri, 1461 Trabzon ve Trabzonspor'u ziyaret etti. Bordo-mavililerin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükekşi'ye plaket ve beraberindeki heyetle birlikte adlarına yazılı forma hediye etti. Büyükekşi, daha sonra Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ile bir sohbet gerçekleştirirken, akşam da Trabzonspor- Konyaspor maçını tribünde izledi.

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Başkanların önünde atama yapacağız
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