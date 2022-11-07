Başkanların önünde atama yapacağız

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, göreve geldikleri günden bu yana hakem atamalarının tartışma içerisine girmesini engellemek için çaba harcadıklarını söyledi. Büyükekşi, "Artık birçok ülkede bu konudaki dedikodu ve konuşma azalmış durumda.. Onun için hakem atamalarını algoritma ile yapmaya başladık" ifadelerini kullandı.Başkan Büyükekşi, şöyle devam etti: "Önümüzdeki günlerde kulüp başkanlarımızı çağırıp onların gözü önünde hakem ataması yaptıracağız.Nasıl yapıldığını, kriterlerin ne olduğunu görsünler. Daha sonra da bir tane basın önünde yapmayı planlıyoruz. VAR konusunda da Dünya Kupası'nda devreye girecek yarı otomatik sistemi, yakından inceliyoruz.MEHMET Büyükekşi ve TFF yöneticileri, 1461 Trabzon ve Trabzonspor'u ziyaret etti. Bordo-mavililerin Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Büyükekşi'ye plaket ve beraberindeki heyetle birlikte adlarına yazılı forma hediye etti. Büyükekşi, daha sonra Ağaoğlu ve Abdullah Avcı ile bir sohbet gerçekleştirirken, akşam da Trabzonspor- Konyaspor maçını tribünde izledi.