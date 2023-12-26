Beklenen gün geldi

Ligin ikinci yarısında yeni bir sayfa açarak zirve ile arasındaki farkı eritmeyi hedefleyen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, bugün İstanbul'da önemli bir zirve gerçekleştirecek.Avcı, özellikle stoper, orta saha ve forvet hattına takviye isterken, 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi listeye son şeklin verilmesi bekleniyor.Bu arada ikilinin takımdan gönderilecek olan isimleri de konuşacağı öğrenilirken, özellikle teklif gelmesi muhtemel oyunculara göre transferdeki sayının artması veya azalması da gündeme gelecek.