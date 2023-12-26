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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Beklenen gün geldi

YUNUS EMRE SEL
Beklenen gün geldi

İstanbul’da buluşarak Trabzonspor’a devre arasında yapılacak takviyeleri masaya yatıracak olan ikili, burada listeye son şekli verecek. Öncelikli hedef; stoper, orta saha ve forvet hattı

Ligin ikinci yarısında yeni bir sayfa açarak zirve ile arasındaki farkı eritmeyi hedefleyen Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Abdullah Avcı, bugün İstanbul'da önemli bir zirve gerçekleştirecek. Dün Turkuvaz Medya'nın ödül töreninde beraber olan ikilinin, transfer konusundaki son detayları konuşmak için buluşacağı öğrenildi. Avcı, özellikle stoper, orta saha ve forvet hattına takviye isterken, 11 Ocak'ta başlayacak olan transfer dönemi öncesi listeye son şeklin verilmesi bekleniyor.

AYRILACAKLAR DE BELLİ OLACAK
Bu arada ikilinin takımdan gönderilecek olan isimleri de konuşacağı öğrenilirken, özellikle teklif gelmesi muhtemel oyunculara göre transferdeki sayının artması veya azalması da gündeme gelecek.

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Beklenen gün geldi
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