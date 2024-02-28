Ben asla pes etmem

Onuachu'nun Afrika Kupası'na gittiği dönemde daha çok forma şansı bulan ve attığı gollerle kalitesini gösteren Enis Destan, iddialı konuştu. Kulüp dergisine röportaj veren 21 yaşındaki santrfor,dedi.Geçen sezon kiralık olarak Polonya'da Warta Poznan'da forma giydiğinde çok zorlandığını vurgulayan Enis, "Psikolojik olarak adeta çöktüm.Ama kulübün bakış açısı, ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim.Saha içi ve dışı fark etmez, mücadele benim işim" ifadelerini kullandı.SÜPER Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı en önemli hedef olarak belirledi. Daha önce 9 kez müzesine götürdüğü kupayı bir kez daha kaldırmayı isteyen bordo-mavililer, çeyrek finalde bugün karşılaşacağı Başakşehir'i geçip finale kadar yürümek istiyor.