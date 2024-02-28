Ben asla pes etmem

Onuachu'nun Afrika Kupası'na gittiği dönemde daha çok forma şansı bulan ve attığı gollerle kalitesini gösteren Enis Destan, iddialı konuştu. Kulüp dergisine röportaj veren 21 yaşındaki santrfor, "Trabzonspor'la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol ve asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp ardından da çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum"
dedi.
'NEREDEYSE HER ŞEYİ BIRAKACAKTIM'
Geçen sezon kiralık olarak Polonya'da Warta Poznan'da forma giydiğinde çok zorlandığını vurgulayan Enis, "Psikolojik olarak adeta çöktüm. 2-3 ay çok kötüydü benim adıma ve her şeyi bırakacaktım neredeyse.
Ama kulübün bakış açısı, ailem ve arkadaşlarımın yardımıyla bu süreci aştım ve sonrasında daha da güçlendim. O yaşta büyük bir tecrübe oldu. Artık hiçbir şekilde, hiçbir konuda pes etmem.
Saha içi ve dışı fark etmez, mücadele benim işim" ifadelerini kullandı.
FIRTINA 10'UN PEŞİNDE!
SÜPER Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı en önemli hedef olarak belirledi. Daha önce 9 kez müzesine götürdüğü kupayı bir kez daha kaldırmayı isteyen bordo-mavililer, çeyrek finalde bugün karşılaşacağı Başakşehir'i geçip finale kadar yürümek istiyor.