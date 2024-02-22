Bir ay boyunca Güney Amerika’da fırtına!

Bordo-mavililerin Güney Amerika çıkarması devam ediyor. Brezilya ve Arjantin'de bir süredir oyuncu izlemesi gerçekleştiren Trabzonspor scout ekibinin yaklaşık 1 ay bu bölgede kalacağı, hemen hemen her mevki için futbolcu takibi yapacağı belirtildi.Kısa vadede takıma katkı sağlayacak, uzun vadede de kulübe gelir getirecek oyuncular üzerinde duran Trabzonspor, araştırılan futbolcular hakkında net karar verilmesinin ardından transfer çalışmalarına başlayacak.Trabzonspor'un hafta sonu Yukatel Adana Demirspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.start alacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: VIP Platinum - B: 1.500, VIP Platinum - A/C: 1.125 TL, VIP Gold: 750 TL, VIP Silver: 600 TL, Batı: 375 Tl, Doğu Üst: 300 TL, Fırtına: 225 TL, Güney - Kuzey Kale Arkası: 150 TL.