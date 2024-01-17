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Giriş Tarihi: 17.1.2024

Bir Garip Onuachu hikâyesi!

Bir Garip Onuachu hikâyesi!
REAL Sociedad'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadiq, sakatlığı sebebiyle Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Trabzonspor'dan Paul Onuachu dahil edilmişti. Ancak dün akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Sakat olduğu söylenen Umar Sadiq, Real Sociedad'ın bugün İspanya Kral Kupası'nda Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Bu duruma Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. "Madem sakat değildi, neden bizim forvetimiz boşu boşuna Afrika Kupası'na gitti" yorumları yapıldı.

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Bir Garip Onuachu hikâyesi!
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