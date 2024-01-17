Bir Garip Onuachu hikâyesi!

REAL Sociedad'da forma giyen Nijeryalı forvet Umar Sadiq, sakatlığısebebiyle MilliTakım kadrosundançıkarılmıştı. 26 yaşındaki futbolcunun yerine Afrika Uluslar Kupası kadrosuna Trabzonspor'dan Paul Onuachu dahil edilmişti. Ancak dün akıllara durgunluk veren bir olay gerçekleşti. Sakat olduğu söylenen Umar Sadiq, Real Sociedad'ın bugün İspanya Kral Kupası'nda Osasuna ile oynayacağı maçın kadrosuna alındı. Bu duruma Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyadan büyük tepki gösterdi. "Mademsakat değildi, neden bizimforvetimiz boşu boşunaAfrika Kupası'na gitti" yorumları yapıldı.