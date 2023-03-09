Bitmeyen aşk Bakasetas

Trabzonspor'un parlayan yıldızı Anastasios Bakasetas, Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Transfer dönemi bitmesine rağmen Yunan futbolcu için takımlar temaslarını kesmiyor. 29 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmayı planlayan ekiplerden biri de Wolfsburg… Yunan basınında çıkan haberlere göre Alman kulübü,Trabzonspor'la kontratı gelecek sezon sonunda bitecek olan tecrübeli futbolcu için Wolfsburg'un, bordo-mavili kulübe 6 milyon Euro'luk bir teklif ileteceği aktarıldı.Öte yandan teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifa etmesinin ardından takımı, hafta sonunda oynanacak olan Adana Demirspor maçına yardımcı antrenör Orhan Ak hazırlıyor. Dün Avcı'nın yokluğunda Orhan Ak, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. İdmandaöğrenildi.TRABZONSPOR'UN ligden çekilen Gaziantep FK'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Lazar Markovic, pazar günü oynanacak Adana Demirspor maçına odaklandı. Eski takımından kalan kırmızı kart cezasını Ümraniyespor karşısında çeken Sırp kanat oyuncusu, bordo-mavili formayla ilk maçına çıkacağı anı heyecanla bekliyor. Gaziantep ile bu sezon 22 karşılaşmada 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koyan 29 yaşındaki futbolcu, şimdi Trabzonspor'da bu performansının üzerine çıkmaya çalışacak.