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Giriş Tarihi: 11.7.2023

‘Bjelica, Trabzonspor’a transferimi hızlandırdı’

‘Bjelica, Trabzonspor’a transferimi hızlandırdı’

Fırtına’nın yeni stoperi Fernandez, Hırvat hocaya övgüler yağdırırken, “Buraya kupalar kazanmak için geldim” dedi

Bordo-mavili ekibin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Joaquin Fernandez, A Spor'a konuştu. 27 yaşındaki İspanyol stoperin satır başları şöyle: "Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk sıralamasına sokmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları'nda yer almak. Kontrat süresini değil, Trabzonspor ile yakalamak istediğim başarıları düşünüyorum. Buraya kupalar kazanmak için geldim. Transfer sürecinde hocamızın İspanyolcayı iyi konuşuyor olması işleri hızlandırdı. Bir teknik direktörün sizi planları arasına aldığını söylemesi güzel bir mesaj. Şehir olarak Trabzon, benim İspanya'da yaşadığım yere çok benziyor."

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‘Bjelica, Trabzonspor’a transferimi hızlandırdı’
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