‘Bjelica, Trabzonspor’a transferimi hızlandırdı’

Fırtına’nın yeni stoperi Fernandez, Hırvat hocaya övgüler yağdırırken, “Buraya kupalar kazanmak için geldim” dedi
Bordo-mavili ekibin bu sezon kadrosuna kattığı isimlerden Joaquin Fernandez,A Spor'a konuştu. 27 yaşındaki İspanyol stoperin satır başları şöyle: "Trabzonspor'u yeniden şampiyonluk sıralamasına sokmak istiyoruz. Hedefimiz Avrupa Kupaları'nda yer almak. Kontrat süresini değil, Trabzonspor ile yakalamak istediğim başarıları düşünüyorum. Buraya kupalar kazanmak için geldim. Transfer sürecinde hocamızınİspanyolcayı iyikonuşuyor olması işlerihızlandırdı. Bir teknik direktörünsizi planları arasına aldığını söylemesigüzel bir mesaj. Şehir olarakTrabzon, benim İspanya'da yaşadığımyere çok benziyor."