Bjelica’ya soğuk duş

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımlaTakımı alışık olduğu 4-2-3-1 dizilişinden çıkarıp, 4-3-3 ile sahaya sürdü. Bu taktikle golü de bulan Hırvat hoca, 22. dakikada gelen kırmızı kart sonrası mecburi rotasyona gitti.Trabzonspor'da performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Yusuf Yazıcı, dün ilk 11'de başladı. Bordo-mavili formayla 100. karşılaşmasına çıkan Yusuf, Markovic'in golünde asisti yapan isimdi. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, Larsen'in kırmızı kartı sonrası formasyon değişikliği nedeniyle oyundan alındı. Yerine Denswil girdi.Mücadelenin 22. dakikasında enteresan bir olay yaşandı. Goutas'ın kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan dönerken, Larsen'in müdahalesiyle Hakan Arslan yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterirken, Hakan'ın dirsek darbesiyle kanlar içinde kalan Larsen'e de kırmızı kart verdi. Bordo-mavili futbolcular uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Fırtına kalan süreyi 10 kişi tamamladı.ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic, dün ağları sarsıp bordo-mavililerdeki ilk golünü attı. Markovic karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Maça iyi başladık. Gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor oldu bizim için.İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir. Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar."Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, dün sönük kaldı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıyı şut atamadan tamamladı. Teknik direktör Bjelica da Gomez'i oyundan çıkarıp ikinci devre Hamsik'i sahaya sürdü. En son 1 Nisan'da Kayseri'ye gol atan tecrübeli futbolcu, ligde 22 maçta sadece 5 kez ağları sarsabildiDEVRE arasında bedelsiz olarak kadroya katılan Samu Saiz, Sivasspor'a ilaç oldu. Trabzonspor'u 2 kez avlayan İspanyol hücumcu,Kırmızıbeyazlıların hanesine 9 puan yazdıran Saiz'in, takımının ateş hattından yukarı çıkmasına büyük katkısı oldu. Rıza Çalımbay da oyuncusunu tebrik etti.