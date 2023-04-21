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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Bjelica’ya soğuk duş

Bjelica’ya soğuk duş

Mücadeleye iyi başlayan Fırtına, Markovic ile golü de buldu. Ancak Larsen’in gördüğü kırmızı kart ve o pozisyonda verilen penaltı, Karadeniz ekibini durdurdu. Saiz atışı gole çevirirken, Yiğido 2 gol daha kaydedip farka koştu

İLK İCRAAT 4-3-3 22 DAKİKA DAYANDI
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili takımla ilk maçında sistem değişikliğine gitti. Takımı alışık olduğu 4-2-3-1 dizilişinden çıkarıp, 4-3-3 ile sahaya sürdü. Bu taktikle golü de bulan Hırvat hoca, 22. dakikada gelen kırmızı kart sonrası mecburi rotasyona gitti.

YAZICI'NIN 100'Ü YİNE GÜLMEDİ
Trabzonspor'da performansı nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Yusuf Yazıcı, dün ilk 11'de başladı. Bordo-mavili formayla 100. karşılaşmasına çıkan Yusuf, Markovic'in golünde asisti yapan isimdi. Ancak 26 yaşındaki futbolcu, Larsen'in kırmızı kartı sonrası formasyon değişikliği nedeniyle oyundan alındı. Yerine Denswil girdi.




HEM PENALTI HEM KIRMIZI ŞOKU!
Mücadelenin 22. dakikasında enteresan bir olay yaşandı. Goutas'ın kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan dönerken, Larsen'in müdahalesiyle Hakan Arslan yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterirken, Hakan'ın dirsek darbesiyle kanlar içinde kalan Larsen'e de kırmızı kart verdi. Bordo-mavili futbolcular uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Fırtına kalan süreyi 10 kişi tamamladı.

MARKOVIC: BİZE ŞANS GEREKİYOR
Trabzonspor'un ligden çekilen Gaziantep FK'dan kiraladığı Lazar Markovic, dün ağları sarsıp bordo-mavililerdeki ilk golünü attı. Markovic karşılaşma sonrası şöyle konuştu: "Maça iyi başladık. Gelen kırmızı kart ve penaltı sonrası zor oldu bizim için. Hocamız yeni geldi. O bize, biz de ona yardımcı olacağız. Takımımızda iyi oyuncular var. İhtiyacımız olan şans. O da en kısa sürede gelecektir. Geleceğim hakkında çok fazla konuşmasak iyi olur. Kaybettiğimizde zor oluyor bu tür konuşmalar."




GOMEZ ŞUT BİLE ATAMADI
Trabzonspor'un Uruguaylı forveti Maxi Gomez, dün sönük kaldı. 26 yaşındaki futbolcu, ilk yarıyı şut atamadan tamamladı. Teknik direktör Bjelica da Gomez'i oyundan çıkarıp ikinci devre Hamsik'i sahaya sürdü. En son 1 Nisan'da Kayseri'ye gol atan tecrübeli futbolcu, ligde 22 maçta sadece 5 kez ağları sarsabildi

DERTLERE DERMAN SAİZ
DEVRE arasında bedelsiz olarak kadroya katılan Samu Saiz, Sivasspor'a ilaç oldu. Trabzonspor'u 2 kez avlayan İspanyol hücumcu, 8 maçta gol sayısını 4'e çıkardı. Kırmızıbeyazlıların hanesine 9 puan yazdıran Saiz'in, takımının ateş hattından yukarı çıkmasına büyük katkısı oldu. Rıza Çalımbay da oyuncusunu tebrik etti.

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Bjelica’ya soğuk duş
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