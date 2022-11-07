Bu turu geçeriz

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu.Dişine göre bir rakiple karşılaşacak olan bordo-mavililer, ilk maçı 16 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.Gruplarını lider tamamlayan diğer temsilcilerimiz Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. Son 16 turu müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.ile Basel'in eşleşmesi, İsviçre basınında olumsuz başlıklarla yankı buldu. "Daha kötüsü olamazdı" yorumunu yapan Blick gazetesi, "Basel için başka seçenekler varken en zor takımlardan biri ile eşleşildi. Son Türkiye şampiyonu, Basel'in rakibi oldu" ifadeleri kullanıldı.KonferansLigi'nde H Grubu'nda Slovan Bratislava ile aynı puanda (11) ikinci olan Basel, Pyunik (Ermenistan) ve Zalgiris'i (Litvanya) geçti.Ligi'nde 20 kez şampiyonluğa ulaşan Basel, son zaferine 2016-2017 sezonunda ulaştı. Üst üste 8. şampiyonluğu yaşadığı bu tarihten sonra bir daha kupayı kaldıramadı.milyon Euro değeri olan İsviçre ekibine karşılık Trabzonspor 145.7 milyon Euro değerde.sezon takımın başına geçen Basel'in eski oyuncusu, İsviçre futbolunun ünlü ismi Alexander Frei, 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.Ligi'nde kötü bir dönem yaşayan Basel, 14 maçta sadece 4 kez kazandı ve 18 puan toplayarak 10 takımlı ligde 7. sırada kaldı.maçlarını 38 bin 500 kişilik Saint Jakob-Park'ta oynuyor. Bu stat Türkiye için bildik bir yer… EURO 2008'de İsviçre'yi bu statta Arda Turan'ın son dakika golüyle deviren Ay-Yıldızlılar, yarı finalde ise yine bu statta Almanya'ya 3-2 yenilmişti.sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Trabzon, Basel ile eşleşmiş ve evinde 2-2 berabere kalırken deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu.kiralanan 21 yaşındaki 10 numara Darian Males takımın skor yönünden en yaratıcı ismi. Bu sezon 22 maçta 7 gol atıp 9 kez asist yaptı.yaşındaki kanat oyuncusu Dan Ndoye, hücumda her bölgede görev alması ve maç sırasında yer değiştirme özelliği ile bir diğer etkili isim. Bu sezon 4 gol ve 4 asisti var .sezon da Konferans Ligi'nde mücadele eden Basel, son 16 turuna kadar yükselse de Marsilya'ya 2 maçta yenilerek kupaya veda etmişti.UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turda ilk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşlar ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip, adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak.Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa) Sporting (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa) Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya) B.Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa) Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda) Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)FINAL maçı 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri dün belli oldu.Temsilcimizin olmadığı Devler Arenası'nda çok kritik karşılaşmalar yapılacak.RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere) Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz) Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere) Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya) Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere) Inter (İtalya) - Porto (Portekiz) PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)