Bu turu geçeriz

Avrupa Ligi’nde grubunu 3. tamamlayarak yoluna Konferans’ta devam eden bordo-mavililer, İsviçre ekibi ile ilk maçını 16 Şubat’ta evinde, rövanşı ise 23 Şubat’ta deplasmanda oynayacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmek için oynanacak play-off turunda eşleşmeler İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kurayla belli oldu. AvrupaLigi'nde H Grubu'nu 3. bitirerekbu organizasyona kalanTrabzonspor, İsviçre'ninBasel takımıyla eşleşti. Dişine göre bir rakiple karşılaşacak olan bordo-mavililer, ilk maçı 16 Şubat'ta evinde, rövanş mücadelesini ise 23 Şubat'ta deplasmanda oynayacak.
BAŞAKŞEHİR VE SİVAS BEKLİYOR
Gruplarını lider tamamlayan diğer temsilcilerimiz Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor ve play-off turunu geçmesi halinde Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rakiplerinin belirleneceği kuralar ise 24 Şubat'ta çekilecek. Son 16 turu müsabakaları da 9-16 Mart tarihlerinde yapılacak.
'DAHA KÖTÜSÜ OLAMAZDI'
Trabzonspor ile Basel'in eşleşmesi, İsviçre basınında olumsuz başlıklarla yankı buldu. "Daha kötüsü olamazdı" yorumunu yapan Blick gazetesi, "Basel için başka seçenekler varken en zor takımlardan biri ile eşleşildi. Son Türkiye şampiyonu, Basel'in rakibi oldu" ifadeleri kullanıldı.
MAZISINI ARAYAN KULÜP: BASEL
KonferansLigi'nde H Grubu'nda Slovan Bratislava ile aynı puanda (11) ikinci olan Basel, Pyunik (Ermenistan) ve Zalgiris'i (Litvanya) geçti. İSVİÇRE Ligi'nde 20 kez şampiyonluğa ulaşan Basel, son zaferine 2016-2017 sezonunda ulaştı. Üst üste 8. şampiyonluğu yaşadığı bu tarihten sonra bir daha kupayı kaldıramadı. 38.8 milyon Euro değeri olan İsviçre ekibine karşılık Trabzonspor 145.7 milyon Euro değerde. BU sezon takımın başına geçen Basel'in eski oyuncusu, İsviçre futbolunun ünlü ismi Alexander Frei, 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti. İSVİÇRE Ligi'nde kötü bir dönem yaşayan Basel, 14 maçta sadece 4 kez kazandı ve 18 puan toplayarak 10 takımlı ligde 7. sırada kaldı. BASEL, maçlarını 38 bin 500 kişilik Saint Jakob-Park'ta oynuyor. Bu stat Türkiye için bildik bir yer… EURO 2008'de İsviçre'yi bu statta Arda Turan'ın son dakika golüyle deviren Ay-Yıldızlılar, yarı finalde ise yine bu statta Almanya'ya 3-2 yenilmişti. 2019-20 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında Trabzon, Basel ile eşleşmiş ve evinde 2-2 berabere kalırken deplasmanda 2-0 mağlup olmuştu. INTER'DEN kiralanan 21 yaşındaki 10 numara Darian Males takımın skor yönünden en yaratıcı ismi. Bu sezon 22 maçta 7 gol atıp 9 kez asist yaptı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Dan Ndoye, hücumda her bölgede görev alması ve maç sırasında yer değiştirme özelliği ile bir diğer etkili isim. Bu sezon 4 gol ve 4 asisti var . GEÇEN sezon da Konferans Ligi'nde mücadele eden Basel, son 16 turuna kadar yükselse de Marsilya'ya 2 maçta yenilerek kupaya veda etmişti.
FENERBAHÇE RAKİBİNİ BEKLİYOR
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turu eşleşmeleri belli oldu. Bu turda ilk maçlar 16 Şubat 2023, rövanşlar ise 23 Şubat 2023'te oynanacak. Tur atlayan 8 ekip, adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıracak. Fenerbahçe'nin de rakibinin belli olacağıUEFA Avrupa Ligi son 16 turu kuraları 24 Şubat'ta çekilecek.Müsabakalar ise 9-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere) Juventus (İtalya) - Nantes (Fransa) Sporting (Portekiz) - Midtjylland (Danimarka) Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Rennes (Fransa) Ajax (Hollanda) - Union Berlin (Almanya) B.Leverkusen (Almanya) - Monaco (Fransa) Sevilla (İspanya) - PSV (Hollanda) Salzburg (Avusturya) - Roma (İtalya)
DEVLER LİGİ'NDE BÜYÜK REKABET
FINAL maçı 10 Haziran 2023'te İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri dün belli oldu. İlk maçlar, 14-15 ile 21-22 Şubat,rövanşları ise 7-8 ile 14-15Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Temsilcimizin olmadığı Devler Arenası'nda çok kritik karşılaşmalar yapılacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
RB Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere) Club Brugge (Belçika) - Benfica (Portekiz) Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) Milan (İtalya) - Tottenham (İngiltere) Eintracht Frankfurt (Almanya) - Napoli (İtalya) Borussia Dortmund (Almanya) - Chelsea (İngiltere) Inter (İtalya) - Porto (Portekiz) PSG (Fransa) - Bayern Münih (Almanya)