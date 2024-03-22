Bunlar boks kulübünün sporcusu mu?

Trabzonspor'uneski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor- Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin Kuzey Ekspres Gazetesi'ne konuştu ve sarı-lacivertli kulübü hedef aldı. Karşılaşmayı üzülerek takip ettiğini söyleyen Hacıosmanoğlu'ndan satır başları:Yaygara koparıyorlar maç neden tatil olmadı diye.Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi onu yere serdi.Güvenlik, taraftarı etkisiz hale getirdi, neden vuruyorsun?Sen yumruk, tekme atıyorsun, sonra taraftar sahaya giriyor, neden girmesin.Seyircimizin yaptığını tasvip etmiyoruz. Ancak futbolcu taraftarın kafasına tekme atıyor.VAR'ın başındaki şahıs oraya çay içmek için mi oturdu, golden önceki faulü görmüyor mu?Devleti suçluyorlar "Devlet nerede, hükümet nerede" diyorlar. Ne yapacak size devlet. Devletin, hükümetin başka işi mi yok. Şu anda yapılan şantaj değil mi?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Takımı ligden çekerim" diyor. Çekersen çek. Düşerlerse lig gidermiş, hiçbir şey olmaz. Başka takım gelir. Şike yaptılar şampiyonluğumuz çalındı,nedeniyle tutuklanan Trabzonspor taraftarının babası İsmet Taşkın, Fenerbahçeli oyunculara isyan etti.diyen baba Taşkın, "Bizimkiler oyunculardan dayak yemiş.Cezalarını çektiler bırakırlar diye düşündük. Tutuklandılar, tepkimizi de gösterdik ama yapacak bir şey yok. Sahada bu çocuklara yumruk, tekme atan oyuncular ceza almayacaksa bu ülkenin ekmeğini yemesinler" ifadelerini kullandı.İHABarosu'na üye 61 avukat, Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla 5 taraftarın tutuklanması kararını protesto etti. Adalet Sarayı önüneyazılı siyah çelenk bırakan avukatlar,