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Giriş Tarihi: 23.2.2024

Buradaki şartlar Dortmund’da bile yok

YUNUS EMRE SEL
Buradaki şartlar Dortmund’da bile yok

Abdullah Avcı ile yaptığı konuşma sonrasında Trabzon’un teklifini beş dakika içinde kabul ettiğini belirten Meunier; şehre ve kulübün tesislerine övgüler yağdırdı

İlk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, "Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Burada övülmesi gereken bir şey varsa o da adanmışlık ve disiplindir. Kendi başarımı da takım arkadaşlarımın başarısı olarak görüyorum" dedi. Bordo-mavililerin teklifini kabul etme sürecini değerlendiren Belçikalı futbolcu, "Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptım. Hocamız beni 5 dakikada ikna etti. Takımın neleri başardığını ve neleri başarabileceğini anlattıktan sonra düşünmeme bile gerek kalmadı. Buraya geldiğimde beklentimden çok daha iyi bir şehir ve kulüp gördüm. Batı şehirleri gibi. Antrenman sahaları ve genel tesis yapısı başta olmak üzere her şey çok iyi durumda. Böyle şartları bazen Dortmund'da bile göremiyorsunuz" şeklinde konuştu.
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Buradaki şartlar Dortmund’da bile yok
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