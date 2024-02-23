Buradaki şartlar Dortmund’da bile yok

İlk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Trabzonspor'un yeni transferi Thomas Meunier, "Takım olarak çok iyi çalışıyoruz.Kendi başarımı da takım arkadaşlarımın başarısı olarak görüyorum" dedi. Bordo-mavililerin teklifini kabul etme sürecini değerlendiren Belçikalı futbolcu, "Abdullah Avcı ile bir görüşme yaptım.. Takımın neleri başardığını ve neleri başarabileceğini anlattıktan sonra düşünmeme bile gerek kalmadı.Batı şehirleri gibi. Antrenman sahaları ve genel tesis yapısı başta olmak üzere her şey çok iyi durumda. Böyle şartları bazen Dortmund'da bile göremiyorsunuz" şeklinde konuştu.