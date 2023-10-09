Çarşamba takımın başında

Trabzonspor'da yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Abdullah Avcı'nın dönüşü için geri sayım başladı. 60 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında (7 Mart 2023) görevinden istifa ederken sonrasında ise gelen teklifleri kabul etmemişti. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile iyi ikili ilişkileri olan Avcı, böylelikle istifasının ardından 1 sene geçmeden yeniden Trabzonspor'a dönecek.Fırtına'ya 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kazandıran deneyimli teknik adamın,sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takıma katkı sağlayamayanmilli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacak. Bu oyuncuların milli arada fiziksel olarak eksik kalan özelliklerini geri kazandırmaya yönelik programlarda çalışacağı öğrenildi. Ayrıcanedeniyle milli oyuncular hariç neredeyse tam kadro bir çalışma imkânı sağlanacak.yönetimi, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile bugün resmi olarak yolları ayırmayı planlıyor. 52 yaşındaki teknik adam ile sözleşme feshi üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken bugün ayrılığın resmen açıklanması bekleniyor.