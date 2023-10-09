Çarşamba takımın başında

7 Mart 2023’te ayrılan 60 yaşındaki teknik adam, yeniden Trabzonspor’da görev yapacak. Deneyimli çalıştırıcı, imzayı atıp hemen kolları sıvayacak
Trabzonspor'da yönetimin prensip anlaşmasına vardığı Abdullah Avcı'nın dönüşü için geri sayım başladı. 60 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezonun 23. haftasında (7 Mart 2023) görevinden istifa ederken sonrasında ise gelen teklifleri kabul etmemişti. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan ile iyi ikili ilişkileri olan Avcı, böylelikle istifasının ardından 1 sene geçmeden yeniden Trabzonspor'a dönecek. Bjelica ile yollarınresmi olarak ayrılması ile birlikte ikinci AbdullahAvcı döneminin de süratle başlaması bekleniyor. Fırtına'ya 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 2 Süper Kupa kazandıran deneyimli teknik adamın, çarşamba günüyapılacak olan antrenmana yetiştirilmesi amaçlanıyor.
PEPE HAZIR OLACAK Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takıma katkı sağlayamayan Joaquin Fernandez,Hüseyin Türkmen ve Nicolas Pepe milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takıma katılacak. Bu oyuncuların milli arada fiziksel olarak eksik kalan özelliklerini geri kazandırmaya yönelik programlarda çalışacağı öğrenildi. Ayrıca Batista Mendy'ninkart cezasının da sona erecekolması nedeniyle milli oyuncular hariç neredeyse tam kadro bir çalışma imkânı sağlanacak.
BJELİCA İÇİN SON GÜN Trabzonspor yönetimi, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile bugün resmi olarak yolları ayırmayı planlıyor. 52 yaşındaki teknik adam ile sözleşme feshi üzerinde görüşmelerin sürdüğü kaydedilirken bugün ayrılığın resmen açıklanması bekleniyor. Trabzonsporile 2 yıllık sözleşmesi bulunanBjelica, yıllık 1.6 milyon Euro kazanıyordu.Sözleşme fesih görüşmeleriniyönetim kurulu üyesi İbrahimŞahinkaya yapıyor.