Cihan Çanak’ın aklı fırtına’da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Türkiye U21 Milli Takımı'nda da forma giyen Cihan Çanak geldi. Belçika ekibi Standard Liege'in oyuncusu olan Cihan için Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe yarışırken devreye Fırtına da girdi. 19 yaşındaki futbolcunun hayalini ise Trabzonspor süslüyor.U20'de Belçika Milli Takımı'nı seçen ancak U21'de Türkiye'yi tercih eden futbolcuyla Alman ekibi Borussia Dortmund da yakından ilgileniyor.TRABZONSPOR, daha önce de gündeminde yer alan Marlon Santos'u yeniden transfer listesine dahil etti. Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği ve kadrosunda görmek istediği oyuncu için yönetimin, hamle yapması bekleniyor. 2021'de İtalyan ekibi Sassuolo'dan Shakhtar Donetsk'e 12 milyon Euro'ya transfer olan Marlon, son iki sezonda başka kulüplere kiralık gönderildi. Bordo-mavili kulübün de Ukrayna ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi olan Brezilyalı stoperi kiralamayı planladığı öğrenildi. Kariyerinde Barcelona, Nice, Sassoulo ve Monza gibi kulüpler olan 29 yaşındaki Marlon'un düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği gelen bilgiler arasında.