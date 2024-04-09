Denis Draguş’ta olumlu gelişme

Onuachu'yu yeniden kiralamak için harekete geçen Trabzonspor, forvet hattını bir isimle daha güçlendirmek için de çaba harcıyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK'nın sezon başında Standard Liege'den kiraladığı veDenis Draguş için Belçika kulübüne resmi teklifini iletti. 24 yaşındaki Rumen santrforun menajeri Florin Manea da ülke basınına "Görüşmelerin tamamı bitmiş değil ancak Draguş'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var.Denis'in orada oynama ihtimali harika" diye konuştu.