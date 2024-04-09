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Giriş Tarihi: 9.4.2024

Denis Draguş’ta olumlu gelişme

Denis Draguş’ta olumlu gelişme
Onuachu'yu yeniden kiralamak için harekete geçen Trabzonspor, forvet hattını bir isimle daha güçlendirmek için de çaba harcıyor. Bordo-mavililer, Gaziantep FK'nın sezon başında Standard Liege'den kiraladığı ve 29 maçta 12 gol, 1 asistle adından söz ettiren Denis Draguş için Belçika kulübüne resmi teklifini iletti. 24 yaşındaki Rumen santrforun menajeri Florin Manea da ülke basınına "Görüşmelerin tamamı bitmiş değil ancak Draguş'a Trabzonspor'dan önemli bir teklif var. Gelinen aşama oldukça ileri, çok ileri diyelim… El sıkışmaya çok yakınız. Denis'in orada oynama ihtimali harika" diye konuştu.
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Denis Draguş’ta olumlu gelişme
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