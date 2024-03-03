Divan Kurulu’nda yeni başkan ören

Trabzonspor'un yeni Divan Kurulu Başkanı, Mahmut Ören oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula, bordo-mavililerin eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş de katıldı. Eski Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen veda konuşması yaparken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da Sürmen'e plaket verdi.2 bin 70 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimde 1166 oyun 1124'ü geçerli sayıldı. 613 oy alan Mahmut Ören, koltuğun yeni sahibi oldu. Hayrettin Hacısalihoğlu 278, Emin Kahraman ise 233 oyda kaldı. Ören, "Şeffaf bir yönetim olacağımıza söz veriyoruz. Trabzonspor her şeyin üstündedir" dedi. Ören 2010'dan bu yana