Djaniny’ye yol göründü

Trabzonspor'unDjaninySemedo'nun geçtiğimiz eylülayında sözleşmesi 2025 yılınakadar uzatılmış,Bu sezon beklentilerinuzağında kalan ve oynadığı 13maçta gol atamayan Yeşil BurunAdalı futbolcunun ayrılığınasıcak bakılmayabaşlandı.Şu an menajer düzeyindeiletilen ve önümüzdeki günlerderesmiyete dökülecek olan tekliflerin,TRABZONSPOR'UN Mısırlı oyuncusu Trezeguet kulüp dergisine verdiği röportajda Konferans Ligi Kupası'nı kazanmanın hayalleri arasında olduğunu söyledi. Çok konuşulan gol sevincini ise şöyle anlattı: "Bazı insanlar beni fazla desteklemiyor.manasında yapıyorum."Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek adına umutlu. Başkan, kulüp dergisindeki yazısında "Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız" dedi.