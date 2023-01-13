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Giriş Tarihi: 13.1.2023

Djaniny’ye yol göründü

YUNUS EMRE SEL
Djaniny’ye yol göründü

Bu sezon gözden düşen Trabzonsporlu oyuncu, Suudi Arabistan ve Meksika’dan gelen teklifler arasından bir seçim yapacak

Trabzonspor'un geçen yıl yaşadığı şampiyonlukta 10 gol-3 asistlik performansıyla büyük rol oynayan Djaniny Semedo'nun geçtiğimiz eylül ayında sözleşmesi 2025 yılına kadar uzatılmış, yıllık ücreti de 1.6 milyon Euro'ya yükseltilmişti. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve oynadığı 13 maçta gol atamayan Yeşil Burun Adalı futbolcunun ayrılığına sıcak bakılmaya başlandı. 31 yaşındaki oyuncu için eskiden forma giydiği iki ülke Suudi Arabistan ve Meksika'dan teklif geldi. Şu an menajer düzeyinde iletilen ve önümüzdeki günlerde resmiyete dökülecek olan tekliflerin, 2 milyon Euro seviyelerinde olduğu belirtildi.

'KONUŞMAYIN SEYREDİN'
TRABZONSPOR'UN Mısırlı oyuncusu Trezeguet kulüp dergisine verdiği röportajda Konferans Ligi Kupası'nı kazanmanın hayalleri arasında olduğunu söyledi. Çok konuşulan gol sevincini ise şöyle anlattı: "Bazı insanlar beni fazla desteklemiyor. Milli takımda ve Başakşehir'de de böyle olmuştu. Olumsuz eleştiri yapanlara ithafen ben de 'Konuşmayın seyredin' manasında yapıyorum."

AĞAOĞLU: LİG UZUN BİR YARIŞ
LİDER Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek adına umutlu. Başkan, kulüp dergisindeki yazısında "Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız" dedi.

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Djaniny’ye yol göründü
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