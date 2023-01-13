Djaniny’ye yol göründü

Bu sezon gözden düşen Trabzonsporlu oyuncu, Suudi Arabistan ve Meksika’dan gelen teklifler arasından bir seçim yapacak
Trabzonspor'un geçen yılyaşadığı şampiyonlukta 10gol-3 asistlik performansıylabüyük rol oynayan DjaninySemedo'nun geçtiğimiz eylülayında sözleşmesi 2025 yılınakadar uzatılmış, yıllık ücretide 1.6 milyon Euro'ya yükseltilmişti.Bu sezon beklentilerinuzağında kalan ve oynadığı 13maçta gol atamayan Yeşil BurunAdalı futbolcunun ayrılığınasıcak bakılmayabaşlandı. 31 yaşındakioyuncu için eskidenforma giydiği iki ülke SuudiArabistan ve Meksika'dan teklifgeldi. Şu an menajer düzeyindeiletilen ve önümüzdeki günlerderesmiyete dökülecek olan tekliflerin,2 milyon Euro seviyelerindeolduğu belirtildi.
'KONUŞMAYIN SEYREDİN'
TRABZONSPOR'UN Mısırlı oyuncusu Trezeguet kulüp dergisine verdiği röportajda Konferans Ligi Kupası'nı kazanmanın hayalleri arasında olduğunu söyledi. Çok konuşulan gol sevincini ise şöyle anlattı: "Bazı insanlar beni fazla desteklemiyor. Milli takımda ve Başakşehir'dede böyle olmuştu. Olumsuz eleştiriyapanlara ithafen ben de 'Konuşmayınseyredin' manasında yapıyorum."
AĞAOĞLU: LİGUZUN BİR YARIŞ LİDER Galatasaray'ın 10 puan gerisinde kalan Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gelecek adına umutlu. Başkan, kulüp dergisindeki yazısında "Lig uzun bir maraton. Önümüzde günler, haftalar, aylar var. Umuyorum ki tüm bu süreç tamamlandığında bir kez daha büyük bir tutkuyla arzuladığımız o mutlu güne hep birlikte şahit olacağız" dedi.