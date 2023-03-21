‘Doğan ile devamlılık olacak’

Trabzonspor İstişare Kurulu Başkanı Erol Tuna, yazılı bir açıklama yaparak Seçimli Olağanüstü Genel Kurul öncesi eski başkan Ahmet Ağaoğlu'na teşekkür etti ve başkan adayı Ertuğrul Doğan'a da adaylığı için başarı dileklerinde bulundu. Tuna şunları söyledi: "Şampiyonluğun gelmesini ve marka değerinin güçlenmesini sağlayan yönetimden Sayın Ertuğrul Doğan'ın deneyiminin, devamlılık açısından büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Bugün itibarıyla başka bir başkan adayının olmaması, camiamızın da Sayın Ertuğrul Doğan'ı desteklediğini gösteren önemli bir gelişmedir."