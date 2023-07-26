Dört dörtlük Trabzonspor

Trabzonspor, Slovenya kampında Kuzey Makodenya ekibi Rabotnicki'yi üstün bir oyunla 4-1 mağlup edip, 4. hazırlık maçındaki ilk galibiyetini aldı. A Spor'dan yayınlanan karşılaşmada rakibine adeta fırsat tanımayan ve tek golü Uğurcan Çakır'ın kontrol edemeyip kendi kalesine topu yollamasıyla yiyen bordo-mavililerde Maxi Gomez, Bakasetas, Eren Elmalı ve Enis Destan ağları sarsan isimler oldu. Fırtına'da 19 yaşındaki stoper Ali Şahin Yılmaz ve yeni transferlerden Kourbelis'in performansı alkış topladı. Öte yandan Uğurcan, 76. dakikada topu uzaklaştırdıktan sonra yerde kaldı. Sonra bir süre dizini tuttu ve oyundan alındı. Yerine Onuralp eldivenleri devralırken, ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildiTRABZONSPOR'DA Fernandez ve Orsic'in ardından üçüncü sakatlık haberi Hüseyin Türkmen'den geldi. Önceki gün yapılan antrenmanın ardından kas ağrısından şikâyetçi olan 25 yaşındaki stoperin, sağ uyluk bölgesinde kas yaralanması tespit edildi. Hüseyin'in 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.