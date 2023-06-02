Enerjik&Hırslı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmasındaki en kilit unsurlardan biri olarak gördüğü,planını devreye soktu ve ilk transferini yaptı. Panathinaikos'un Yunan orta saha oyuncusu ve kaptanı Dimitrios Kourbelis ile her konuda anlaşmaya varıldı.TARAFTARIN çok seveceği, rakibi yıpratıcı tarza sahip.OYUN stili Panathinaikos taraftarınca Barcelona'dan bu yaz ayrılıcak yıldız oyuncusu Sergio Busquets'e benzetiliyor.DEPLASMAN maçlarında seyirci baskısından etkilenmiyor.DINAMIZMIYLE takımın en büyük enerji kaynağı.MERKEZ orta saha olmasına rağmen orta alanın farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.SIK sakatlanıyor. 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında sakatlığı nedeniyle çok az forma şansı buldu.HIRÇIN bir oyun stili olduğu için fazla kart görüyor. Son 4 sezonda 31 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırıldı.HÜCUMA katkısı zayıf, çoğunlukla defansif bir oyun yapısı var.BU sezon 36 resmi maçta 2386 dakika görev alan Kourbelis; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 10 sarı kart, bir de çift sarıdan kırmızı kart gördü.2021-22 sezonunda Yunanistan Ligi'nde ilk 22 haftada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Sadece son 5 maçta forma giydi.EN başarılı sezonu 2019-20 oldu. Bu dönemde 37 karşılaşmada 3 bin 161 dakikada ağlara 4 gol yollarken 1 de asist yaptı.Trabzon, Kourbelis'e yıllık 900 bin Euro ödeyecek. Transfer öncesi Bakasetas ve Siopis'ten şehir ve takım hakkında bilgi alan Yunan yıldızın Bjelica ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum" dediği öğrenildi