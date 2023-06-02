Haberler Spor Haberleri Trabzonspor Haberleri Enerjik&Hırslı
Giriş Tarihi: 2.6.2023

Enerjik&Hırslı

ÇAĞDAŞ HALICI
Enerjik&Hırslı

Yıllık 900 bin Euro’dan 3 yıllık imza atacak Yunan ön libero oyun tarzı ile Barcelona’nın yıldızı Busquets’e benzetiliyor. Dinamizmiyle takımın enerji kaynağı olarak görülüyor

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmasındaki en kilit unsurlardan biri olarak gördüğü, "Transferleri kampa yetiştirme" planını devreye soktu ve ilk transferini yaptı. Panathinaikos'un Yunan orta saha oyuncusu ve kaptanı Dimitrios Kourbelis ile her konuda anlaşmaya varıldı. 29 yaşındaki deneyimli futbolcu bugün İstanbul'a gelecek, sağlık kontrolünün ardından 3 yıllık anlaşmaya imza atacak.

İŞTE YUNAN OYUNCUNUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ:
TARAFTARIN çok seveceği, rakibi yıpratıcı tarza sahip.
OYUN stili Panathinaikos taraftarınca Barcelona'dan bu yaz ayrılıcak yıldız oyuncusu Sergio Busquets'e benzetiliyor.
DEPLASMAN maçlarında seyirci baskısından etkilenmiyor.
DINAMIZMIYLE takımın en büyük enerji kaynağı.
MERKEZ orta saha olmasına rağmen orta alanın farklı bölgelerinde de oynayabiliyor.
SIK sakatlanıyor. 2020-21 ve 2021- 22 sezonlarında sakatlığı nedeniyle çok az forma şansı buldu.
HIRÇIN bir oyun stili olduğu için fazla kart görüyor. Son 4 sezonda 31 sarı, 4 kırmızı kartla cezalandırıldı.
HÜCUMA katkısı zayıf, çoğunlukla defansif bir oyun yapısı var.
BU sezon 36 resmi maçta 2386 dakika görev alan Kourbelis; 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 10 sarı kart, bir de çift sarıdan kırmızı kart gördü.
2021-22 sezonunda Yunanistan Ligi'nde ilk 22 haftada sakatlığı nedeniyle oynayamadı. Sadece son 5 maçta forma giydi.
EN başarılı sezonu 2019-20 oldu. Bu dönemde 37 karşılaşmada 3 bin 161 dakikada ağlara 4 gol yollarken 1 de asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı'nda da 30 müsabakada 1 gol buldu.

'HEYECANLI VE SABIRSIZIM'
Trabzon, Kourbelis'e yıllık 900 bin Euro ödeyecek. Transfer öncesi Bakasetas ve Siopis'ten şehir ve takım hakkında bilgi alan Yunan yıldızın Bjelica ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Heyecanlıyım. Sabırsızlanıyorum" dediği öğrenildi

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas hayatını kaybetti
Leman Dergisi'nden yeni kalkışma iması! Gezi ihanetinden övgüyle söz ettiler
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu hezimetin faturasını kendisinden başka herkese kesti: Tüm CHP MYK üyeleri istifa etti
Ekrem İmamoğlu deprem paralarını yandaşa aktarmış! Tevfik Göksu rakamlarla açıkladı: Reklam için 908 milyon harcandı
8'li koalisyon dağıldı! İYİ Partili isim açıkladı: 28 Mayıs itibarıyla seçim ittifakı bitmiştir
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yeni hamle... Koltuğunu sağlamlaştırmak için o isimlerin fişini çekti!
Yeni Kabine ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AK Partili Ali İhsan Yavuz canlı yayında duyurdu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ankara'da vatandaşın parası konsere: Mansur Yavaş'ın harcadığı rakam dudak uçuklattı
İngiltere'de marketler 'alarm' verdi: 45 yılın zirvesine çıktı! Hırsızlık olayları patlama yaptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Enerjik&Hırslı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA