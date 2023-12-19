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Giriş Tarihi: 19.12.2023

Eyvah! Onuachu Afrika yolcusu

YUNUS EMRE SEL
Eyvah! Onuachu Afrika yolcusu

25 kişilik listeye de dahil olması halinde 29 yaşındaki golcü, Afrika Uluslar Kupası için Fildişi Sahili’nde olacak. Fırtına’nın ligdeki en az 3 maçını kaçıracak

Nijerya'dan Trabzonspor için kötü, Paul Onuachu için ise sevindirici haber geldi... 13 Ocak-11 Şubat 2024 arası Fildişi Sahili'nde düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'nda favori olarak gösterilen Nijerya, turnuvanın geniş kadrosuna Onuachu'yu da çağırdı. 40 kişilik listede kendine yer bulan 29 yaşındaki santrfor, 25 kişilik son kadroya da seçilirse Trabzonspor'un ligdeki en az 3 maçında forma giyemeyecek. Onuachu, 22 Ocak'a kadar devam eden grup maçları sebebiyle Antalyaspor (d), Galatasaray ve Rizespor (d) müsabakalarını kaçıracak.

GENİŞ KADRODA 8 SANTRFOR DAHA VAR
Takımı gruptan çıkar ve finale kadar giderse Kasımpaşa, Beşiktaş (d) ve Hatayspor maçlarında da yer alamayacak. Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek. Geniş kadroda santrfor olarak Victor Osimhen, Boniface, Ademola Lookman, İheanacho, Ahmed Musa, Cyriel Dissers, Umar Sadiq ve Terem Moffi de bulunuyor.

DEPLASMANDA YİNE AV PEŞİNDE
TRENDYOL Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın dış saha performansına güveniyor. 9. haftada Bjelica'nın yerine göreve gelen 60 yaşındaki hoca, dış sahada mağlubiyet görmedi. Avcı yönetiminde 7 karşılaşmanın 4'ü deplasmanda oynanırken Fırtına, bu maçlardan 2 galibiyet, 2 beraberlik çıkardı. F.Bahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı da 3-1 yenen Trabzonspor, Karagümrük (0-0) ve Sivasspor (3-3) ile berabere kaldı.

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Eyvah! Onuachu Afrika yolcusu
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