Eyvah! Onuachu Afrika yolcusu

Nijerya'dan Trabzonspor için kötü, Paul Onuachu için ise sevindirici haber geldi... 13 Ocak-11 Şubat 2024 arası Fildişi Sahili'nde düzenlenecek40 kişilik listede kendine yer bulan 29 yaşındaki santrfor, 25 kişilik son kadroya da seçilirse Trabzonspor'un ligdeki en az 3 maçında forma giyemeyecek. Onuachu, 22 Ocak'a kadar devam eden grup maçları sebebiyleTakımı gruptan çıkar ve finale kadar gidersemaçlarında da yer alamayacak. Nijerya ile A Grubu'nda Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine- Bissaui mücadele edecek. Geniş kadroda santrfor olarak Victor Osimhen, Boniface, Ademola Lookman, İheanacho, Ahmed Musa, Cyriel Dissers, Umar Sadiq ve Terem Moffi de bulunuyor.TRENDYOL Süper Lig'de bugün İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın dış saha performansına güveniyor. 9. haftada Bjelica'nın yerine göreve gelen 60 yaşındaki hoca, dış sahada mağlubiyet görmedi.F.Bahçe'yi 3-2, Gaziantep FK'yı da 3-1 yenen Trabzonspor, Karagümrük (0-0) ve Sivasspor (3-3) ile berabere kaldı.