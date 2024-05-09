Finalin keyfini çıkaracağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından şunları söyledi: "Türkiye Kupası'nda finaldeyiz, ligde üçüncüyüz.. Finalin keyfini çıkarmak istiyoruz. Buraya gelen taraftarlarımın çok mutlu olduğunu biliyorum.Trabzonspor taraftarı çok sağduyulu bir taraftardır. Onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız. Sürdürülebilir bir oyun yaratmak için buradayız. Umarım Fair- Play ruhunda, güzel oyunun olduğu ve topun daha fazla oyunda kaldığı bir final olur."