Fırtına başladı!

TREZEGUET 5. VİTESTE
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne attığı golle Trabzonspor'a çeyrek finalin kapısını açan sol kanat oyuncusu Trezeguet, Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından giydiği 10 numaralı formasıyla Hatayspor'u da boş geçmedi.
Afrika Kupası'ndan formda bir şekilde dönen Mısırlı futbolcu, bu sezon ligde 5, toplamda da 6 gole ulaşırken
2 de asist katkısı verdi. Oynadığı son 6 maçta ise 5 golün altına imzasını attı.
BARDHI ZİNCİRİ KIRDI
Enis Bardhi, Hatay ağlarını sarsarak ligdeki gol hasretini bitirdi. En son 1 Eylül'deki Kasımpaşa sınavında gol atan Kuzey Makedonyalı oyuncu, 165 gün sonra şanssızlığını sonlandırdı. Sevincini de Trezeguet ile birlikte yaşadı.
MEUNİER'NİN BOŞU YOK
TRABZONSPOR'UN yeni sağ beki Meunier, 2 maçta 2 asist yaparak kalitesini ortaya koydu.
Gençlerbirliği mücadelesinde Trezeguet'ye asist yapan Belçikalı yıldız, Hatay karşılaşmasında da yine Mısırlı kanat oyuncusunun gol pasını veren isimdi.