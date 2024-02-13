Fırtına başladı!

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne attığı golle Trabzonspor'a çeyrek finalin kapısını açan sol kanat oyuncusu Trezeguet,Afrika Kupası'ndan formda bir şekilde dönen Mısırlı futbolcu,2 de asist katkısı verdi. Oynadığı son 6 maçta ise 5 golün altına imzasını attı.Enis Bardhi, Hatay ağlarını sarsarak ligdeki gol hasretini bitirdi. En son 1 Eylül'deki Kasımpaşa sınavında gol atan Kuzey Makedonyalı oyuncu, 165 gün sonra şanssızlığını sonlandırdı. Sevincini de Trezeguet ile birlikte yaşadı.TRABZONSPOR'UN yeni sağ beki Meunier,Gençlerbirliği mücadelesinde Trezeguet'ye asist yapan Belçikalı yıldız, Hatay karşılaşmasında da yine Mısırlı kanat oyuncusunun gol pasını veren isimdi.