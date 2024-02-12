Fırtına çıkış arıyor

afta içinde Trendyol Birinci Lig ekibi Gençlerbirliği'ni uzatmalarda mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son sekize yazdıran Trabzonspor, bugün Süper Lig'de Hatayspor'u konuk edecek. Son 5 maçında 1 beraberlik ve 4 yenilgi alan bordo-mavililer, sahadan üç puanla ayrılıp, yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Fırtına'da karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunan Orsic ve Hüseyin ile Afrika Kupası'nda dün gece final oynayan Pepe ile Onuachu forma giyemeyecek.KUPADAKİ G.Birliği maçında sonradan oyuna dahil olan yeni transfer Thomas Meunier, Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'deki yerini almaya hazırlanıyor. Yoğun maç trafiği nedeniyle takımla birlikte çok fazla antrenman yapma şansı bulmayanöğrenildi.