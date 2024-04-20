Fırtına hedefe kilitlendi!

Geçen hafta sahasında Sivasspor karşısında şok bir mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzen Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Ligde üçüncülüğü sağlama almak isteyen bordo- mavililer, hem kazanıp yerini korumayı hem de hafta içinde Karagümrük ile çıkacağı kupa sınavı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, 5 haftadır kazanamayan rakibin çıkış aradığını, bu yüzden de çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.Yerine Fountas oynayacak.