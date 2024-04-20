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Giriş Tarihi: 20.4.2024

Fırtına hedefe kilitlendi!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına hedefe kilitlendi!
Geçen hafta sahasında Sivasspor karşısında şok bir mağlubiyet yaşayarak taraftarlarını üzen Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacak. Ligde üçüncülüğü sağlama almak isteyen bordo- mavililer, hem kazanıp yerini korumayı hem de hafta içinde Karagümrük ile çıkacağı kupa sınavı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Oyuncularına son uyarılarını yapan teknik direktör Abdullah Avcı, 5 haftadır kazanamayan rakibin çıkış aradığını, bu yüzden de çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bu arada Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Trezeguet, maçın kadrosuna dahil edilmedi. Yerine Fountas oynayacak.
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Fırtına hedefe kilitlendi!
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