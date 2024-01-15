Fırtına hız kesti!

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1 puana sevinmediklerini söyledi. Afrika Kupası'na giden Onuachu, Pepe ve Trezeguet'nin sorun çözen isimler olduğunu, onların yokluğunda zorlandıklarını kaydeden Avcı, "Bu hafta 3. maç. 72 saat dolmadan buraya geldik. Bahane değil, bilgilendirme. Rotasyon yapamıyorum, dinlenerek hazırlanmaya çalışıyoruz. Oyun kalitesini ben de beğenmiyorum" dedi. Transferle ilgili ise şöyle konuştu:Yabancı kotamız dolu, bir kere boşalması lazım. Trabzonspor'a 3-4 sene hizmet edecek oyuncu varsa, değerlendirmek isteyeceğiz."Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle sol kanada geçen Taxiarchis Fountas, fırsatı iyi kullandı. Üst üste 3. maçta ilk 11'de görev alan Yunan futbolcu, Antalyaspor ağlarını sarsarak giydiği formanın hakkını verdi. Süper Lig kariyerinin ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderen 28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golünü kaydetti (1:35).21 kişilik oyuncu kafilesiyle birlikte Antalya'ya getirilen Bakasetas, son anda kadrodan çıktı. Oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı,dedi