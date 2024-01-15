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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Fırtına hız kesti!

Fırtına hız kesti!

Bu sezonun en erken golünü Fountas ile 1 dakika 35 saniyede bulan bordo-mavililer, ikinci yarıda sahasına çok çekildi. 68’de Jehezkel ağları sarsıp Karadeniz ekibinin üst üste 3 galibiyeti almasını engelledi

TRANSFER PLANI DEĞİŞMEDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1 puana sevinmediklerini söyledi. Afrika Kupası'na giden Onuachu, Pepe ve Trezeguet'nin sorun çözen isimler olduğunu, onların yokluğunda zorlandıklarını kaydeden Avcı, "Bu hafta 3. maç. 72 saat dolmadan buraya geldik. Bahane değil, bilgilendirme. Rotasyon yapamıyorum, dinlenerek hazırlanmaya çalışıyoruz. Oyun kalitesini ben de beğenmiyorum" dedi. Transferle ilgili ise şöyle konuştu: "Şubat başı gibi Afrika Kupası bitecek. Başkanımızla konuşuyoruz. Onuachu gitti diye bir santrfor alma düşüncemiz yok. Yabancı kotamız dolu, bir kere boşalması lazım. Trabzonspor'a 3-4 sene hizmet edecek oyuncu varsa, değerlendirmek isteyeceğiz."

FORMAYI ALDI GOLÜNÜ ATTI
Trezeguet'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle sol kanada geçen Taxiarchis Fountas, fırsatı iyi kullandı. Üst üste 3. maçta ilk 11'de görev alan Yunan futbolcu, Antalyaspor ağlarını sarsarak giydiği formanın hakkını verdi. Süper Lig kariyerinin ilk golünü Antalyaspor filelerine gönderen 28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'un bu sezonki en erken golünü kaydetti (1:35).

DİZİNDE AĞRISI OLAN BAKASETAS KADRODAN ÇIKTI
TRABZONSPOR'UN 21 kişilik oyuncu kafilesiyle birlikte Antalya'ya getirilen Bakasetas, son anda kadrodan çıktı. Oyuncunun durumuyla ilgili açıklama yapan teknik direktör Abdullah Avcı, "Geceyi çok kötü geçirdi. Dizinde iki haftalık bir ağrısı vardı. İnsanlar kafasında bir şey aramasın" dedi

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Fırtına hız kesti!
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