Fırtına mutsuz bitirdi

Son 3 maçını da kazanan Trabzonspor’un serisi İstanbul’da bitti. Deniz perdeyi açtı, Eren (kk) ve Lima’nın golleri M.Başakşehir’i güldürdü. Bordo-mavililerin tek sayısı Visca’dan geldi
Herkes bizi konuşacak!
Bjelica: "Artık hedeflerimizi biliyoruz. Taraftarımıza mücadele sözü veriyorum. Önümüzdeki yıl bu takımdan söz edilecek."
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 13 eksikle İstanbul'a geldiklerini belirterek, "4 oyuncumuz Süper Lig'de ilk defa maça çıktı. Genç futbolcular oynama fırsatı buldu, iyi de değerlendirdiler. Kulübün geleceği iyiye gidiyor. Bu maçta son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi" dedi. Gelecek sezonki hedefleri hakkında da konuşan Hırvat hoca, "Taraftarımıza mücadele sözü veriyorum. Önümüzdeki yıl bu takımdan söz edilecek. Hedeflerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DAKAYIPLARDA
Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı bir türlü şanssızlığını kıramadı. Bordo-mavililer, İstanbul ekiplerinden deplasmanda oynadığı son 5 maçında da puan alamazken daha uzun bir seriyi Şubat 2000 ile Mayıs 2001 arasında 7 maçlık seri ile yaşamıştı.
GALATASARAY'I TEBRİK EDİYORUM
BaşakşehırTeknik direktörü Emre Belözoğlu, "10 puan daha alabilirdik" dedi. Sezonun kolay geçmediğine işaret eden Belözoğlu, "G.Saray'ıtebrik ediyorum. TürkiyeKupası'nı da kazanmak istiyoruz.İyi bir havamız varfinal öncesi" diye konuştu.
BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
Muhasebe zamanı Tabela, Trabzon için önemliydi. Kazansa Başakşehir'den 5.'lik koltuğunu alacaktı. Çok mu önemli? Bence değil. Geçen sezon G.Saray'a 29 puan fark atılırkenher şey doğruydu da bu sezon G.Saray'dan 28puan fark yenilirken her şey mi yanlış yapıldı. Oturup bunun muhasebesini iyi yapmak lazım. Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçındaki 3'lü defans ve garip tercihleri dışında duruşu ve hamleleriyle iyi bir tercih olduğunu gösterdi. Dün 6 oyuncusu 2000 ve üstü doğumluydu. Trabzon'un öz kaynağıolmadan Trabzon olmaz. Yine de geçen sezonki şampiyonluktan sonra bu kadar geriye düşmemek lazımdı. Deniz Türüç sahanın yıldızıydı. Emre Belözoğlu ve takımı elbette ki kupa finalini bekliyor. DerbidekiF.Bahçe vedünkü Başakşehir'ebaktığımızdabiziçok renklibir finalbeklyor.