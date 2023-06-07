Fırtına mutsuz bitirdi

Bjelica: "Artık hedeflerimizi biliyoruz. Taraftarımıza mücadele sözü veriyorum. Önümüzdeki yıl bu takımdan söz edilecek."Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 13 eksikle İstanbul'a geldiklerini belirterek, "4 oyuncumuz Süper Lig'de ilk defa maça çıktı. Genç futbolcular oynama fırsatı buldu, iyi de değerlendirdiler.Bu maçta son toplarda rakibimiz bizden daha iyi bitiricilik gösterdi" dedi. Gelecek sezonki hedefleri hakkında da konuşan Hırvat hoca, "Taraftarımıza mücadele sözü veriyorum. Önümüzdeki yıl bu takımdan söz edilecek. Hedeflerimizi biliyoruz" ifadelerini kullandı.Trabzonspor, İstanbul takımlarına karşı bir türlü şanssızlığını kıramadı. Bordo-mavililer, İstanbul ekiplerinden deplasmanda oynadığı son 5 maçında da puan alamazken daha uzun bir seriyi Şubat 2000 ile Mayıs 2001 arasında 7 maçlık seri ile yaşamıştı.BaşakşehırTeknik direktörü Emre Belözoğlu, "10 puan daha alabilirdik" dedi. Sezonun kolay geçmediğine işaret eden Belözoğlu,diye konuştu.Muhasebe zamanıTrabzon için önemliydi. Kazansa Başakşehir'den 5.'lik koltuğunu alacaktı. Çok mu önemli? Bence değil.Oturup bunun muhasebesini iyi yapmak lazım. Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçındaki 3'lü defans ve garip tercihleri dışında duruşu ve hamleleriyle iyi bir tercih olduğunu gösterdi. Dün 6 oyuncusu 2000 ve üstü doğumluydu.Yine de geçen sezonki şampiyonluktan sonra bu kadar geriye düşmemek lazımdı. Deniz Türüç sahanın yıldızıydı. Emre Belözoğlu ve takımı elbette ki kupa finalini bekliyor.