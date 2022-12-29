Fırtına paramparça

20. dakikada Trabzonspor'un golünü kaydeden Marc Bartra, 45+3'te ise büyük bir hata yaptı. Topu kontrol etmek isterken dengesini kaybedip düşen oyuncu, topu kapan Borini'yi belinden tutup düşürdü. Hakem mutlak gol şansı nedeniyle İspanyol stopere kırmızı kart gösterdi. Kariyerinde ilk kez bir lig maçında oyundan atılan Bartra'ya (224 maç) taraftarlar tepki gösterdi.SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Fatih Karagümrük'te İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo dünkü galibiyetle derin bir nefes aldı. Ligde 4 maç (3M, 1B) aradan sonra kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibinde 43 yaşındaki çalıştırıcı, adı üstündeki sert eleştirileri bir nebze bastırmış oldu.