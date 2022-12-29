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Giriş Tarihi: 29.12.2022

Fırtına paramparça

Fırtına paramparça

Ev sahibinin Ozdoev ile maçın başında bulduğu gole Bartra ile yanıt veren bordo-mavililer, 34’te Borini’yi tutamadı. Bartra 45+3’te atılınca 10 kişi kalan Fırtına, kontrolü kaybetti...

NE YAPTIN BARTRA!
20. dakikada Trabzonspor'un golünü kaydeden Marc Bartra, 45+3'te ise büyük bir hata yaptı. Topu kontrol etmek isterken dengesini kaybedip düşen oyuncu, topu kapan Borini'yi belinden tutup düşürdü. Hakem mutlak gol şansı nedeniyle İspanyol stopere kırmızı kart gösterdi. Kariyerinde ilk kez bir lig maçında oyundan atılan Bartra'ya (224 maç) taraftarlar tepki gösterdi.

ANDREA PİRLO NEFES ALDINEFES
SÜPER Lig'de alt sıralardan kurtulmaya çalışan Fatih Karagümrük'te İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo dünkü galibiyetle derin bir nefes aldı. Ligde 4 maç (3M, 1B) aradan sonra kazanarak altın değerinde 3 puanı hanesine yazdıran İstanbul ekibinde 43 yaşındaki çalıştırıcı, adı üstündeki sert eleştirileri bir nebze bastırmış oldu.

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Fırtına paramparça
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