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Giriş Tarihi: 23.3.2024

Fırtına’ya yakın

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’ya yakın

Rangers ile sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki sol bek ile sıcak temas kuruldu. Yapılan ilk teklife olumlu dönüş olurken, bordo-mavililer de çalışmalarda gaza bastı

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması için start verildi. Bu doğrultuda transfer için listesini oluşturan bordo-mavililer, bir süredir takip altında tuttukları Borna Barisic'te önemli aşama kaydetti. Hırvat sol bekin, Rangers ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen Karadeniz ekibi, şartlar üzerine pazarlıkları başlattı. Oyuncunun görüşmelerde Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

UMUT BOZOK'A İLK 11 ŞANSI!
TRABZONSPOR'DA deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında forvet mevkiinde mecburi bir revizyon yaşanacak. Enis Destan'ın Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın ileride Umut Bozok'u görevlendirme ihtimali ortaya çıktı. 27 yaşındaki santrfor, as kadroda yer alması durumunda ligde 27 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkmış olacak.
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Fırtına’ya yakın
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