Fırtına’ya yakın

Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması için start verildi. Bu doğrultuda transfer için listesini oluşturan bordo-mavililer, bir süredir takip altında tuttukları Borna Barisic'te önemli aşama kaydetti.Kulübünün yeni kontrat teklifini kabul etmeyen 31 yaşındaki futbolcuyla temasa geçen Karadeniz ekibi, şartlar üzerine pazarlıkları başlattı. Oyuncunun görüşmelerde Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.TRABZONSPOR'DA deplasmanda oynanacak olan Konyaspor maçında forvet mevkiinde mecburi bir revizyon yaşanacak. Enis Destan'ın Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşmesi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı'nın ileride Umut Bozok'u görevlendirme ihtimali ortaya çıktı. 27 yaşındaki santrfor, as kadroda yer alması durumunda ligde 27 maç aradan sonra 11'de sahaya çıkmış olacak.