Başkan Ağaoğlu, kalecisine sahip çıktı: Uğurcan en büyük değerimiz

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco'da takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, son haftalarda eleştirilen kaleci Uğurcan'la ilgili soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösterip "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi.diyerek milli eldivene sahip çıktı. Takımdaolduğunu söyleyen ve toparlandıklarını bildiren Başkan, Monaco maçından da iyi bir sonuç alacaklarını kaydetti.Başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma destek için gittiği Monaco'da Uğurcan'ın resminin olduğu ekran görüntüsünü gösterip gönlündeki 1 numarayı açığa çıkardı...