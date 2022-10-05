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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Başkan Ağaoğlu, kalecisine sahip çıktı: Uğurcan en büyük değerimiz

YUNUS EMRE SEL
Başkan Ağaoğlu, kalecisine sahip çıktı: Uğurcan en büyük değerimiz

Trabzonspor Başkanı, milli eldivenle ilgili soru üzerine, cep telefonundaki Uğurcan’ın ekran fotoğrafını gösterip “O Türkiye’nin en iyi kalecisi. Trabzon’un kaptanı ve en önemli değeri” dedi

Trabzonspor'un başkanı Ahmet Ağaoğlu, Monaco'da takımla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ağaoğlu, son haftalarda eleştirilen kaleci Uğurcan'la ilgili soru üzerine cep telefonunda oyuncunun fotoğrafının yer aldığı ekran görüntüsünü gösterip "Uğurcan, Türkiye'nin en iyi kalecisi. Her oyuncunun sıkıntılı dönemi olabilir. Uğurcan takımın kaptanı, kalecisi, en önemli değerlerinden birisi. Trabzonspor'un özellikle son 4 yıldır başkanlık dönemimde en önemli varlıklarından birisi" diyerek milli eldivene sahip çıktı. Takımda şampiyonluk sendromu olduğunu söyleyen ve toparlandıklarını bildiren Başkan, Monaco maçından da iyi bir sonuç alacaklarını kaydetti.

TELEFONDAKİ 1 NUMARA!
Başkan Ahmet Ağaoğlu, takıma destek için gittiği Monaco'da Uğurcan'ın resminin olduğu ekran görüntüsünü gösterip gönlündeki 1 numarayı açığa çıkardı...

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Başkan Ağaoğlu, kalecisine sahip çıktı: Uğurcan en büyük değerimiz
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