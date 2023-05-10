Gelmek istiyor!

Trabzonspor'un bir türlü gerçekleşmeyen transfer hedeflerinden olan Artem Dovbyk yeniden gündeme geldi. Aralık ayında kulübü Dnipro ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı forvet, daha önce yaptığı açıklamadadile getirmişti. Ancak şu ana kadar yurt dışından beklediği teklifleri alamayan 25 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber göndererek, "Hâlâ benimle ilgileniyorsanız görüşelim" dedi. Teknik direktörDovbyk tarafından gelen bu mesaj, kulübü harekete geçirdi. Hem Dnipro ile 6 aylık sözleşmesinin kalması hem de gelmeyi istemesi nedeniylebekleniyor.