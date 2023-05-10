Gelmek istiyor!

Aralık ayında kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı forvet, “Hâlâ benimle ilgileniyorsanız görüşelim” dedi. Bordo-mavililer harekete geçti
Trabzonspor'un bir türlü gerçekleşmeyen transfer hedeflerinden olan Artem Dovbyk yeniden gündeme geldi. Aralık ayında kulübü Dnipro ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı forvet, daha önce yaptığı açıklamada kariyerineAvrupa'da devam etmek istediğini dile getirmişti. Ancak şu ana kadar yurt dışından beklediği teklifleri alamayan 25 yaşındaki futbolcu, menajeri aracılığıyla Trabzonspor'a haber göndererek, "Hâlâ benimle ilgileniyorsanız görüşelim" dedi. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın talep ettiği,ileride baskı kuran ve alan açanforvet kriterlerine de uyan Dovbyk tarafından gelen bu mesaj, kulübü harekete geçirdi. Hem Dnipro ile 6 aylık sözleşmesinin kalması hem de gelmeyi istemesi nedeniyle transfer sürecinin başlaması bekleniyor.