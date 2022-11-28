Gomez’in yerine Dovbyk!

Trabzonspor'un sezon başında 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez için bir başka Avrupa kulübü teklif hazırlığında. İspanyol basını, şu anda Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan yıldız oyuncuyu Celta Vigo'nun istediğini yazdı.Bordo-mavililerin, Gomez'in olası ayrılığı durumunda Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk'i ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi.Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.