Gomez’in yerine Dovbyk!

Trabzonspor Kulübü, Celta Vigo’nun istediği Uruguaylı forvetinin ayrılma ihtimaline karşı alternatifini hazırladı. İlk hedef; Dnipro’nun Ukraynalı yıldızı
Trabzonspor'un sezon başında 3 milyon Euro'ya Valencia'dan kadrosuna kattığı Maxi Gomez için bir başka Avrupa kulübü teklif hazırlığında. İspanyol basını, şu anda Uruguay Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan yıldız oyuncuyu Celta Vigo'nun istediğini yazdı. Mantıklıbir bonservisteklifigelmesidurumunda26 yaşındakisantrforunayrılmasına izinverecek olan Trabzonspor,yerine alternatifini debuldu. Bordo-mavililerin, Gomez'in olası ayrılığı durumunda Ukrayna'nın Dnipro takımında forma giyen Artem Dovbyk'i ilk hedef olarak belirlediği öğrenildi. 25yaşındaki golcü ileTrabzonspor'unyanı sıraİtalyan kulüplerinindeilgilendiğikaydedilirkenoyuncunun, Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.