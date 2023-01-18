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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Her maça farklı tandem

YUNUS EMRE SEL
Her maça farklı tandem

Teknik direktör Abdullah Avcı ilk 11’de en fazla Hugo’yu (16) tercih etti. Bartra 13 müsabakada oynarken Denswil 5, Hüseyin Türkmen 2 maçta şans buldu

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, Trabzonspor'un savunma mevkiindeki sıkıntı dikkat çekti. Geçen sezonun ilk devresinde 19 maçta kalesinde 14 gol gören ve bu anlamda başarılı bir görüntü sergileyen bordo-mavililer, bu sezon aynı süreçte 18 müsabakada 25 gole engel olamadı. Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki sıkıntı nedeniyle sık sık rotasyon yapmak zorunda kaldı. Özellikle sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle bazı maçlarda mecburi değişime giden Avcı, bir türlü savunmada istikrarı tutturamadı. Fırtına'da deneyimli çalıştırıcının ilk 11'de en çok tercih ettiği savunmacı Vitor Hugo (16 maç) olurken, Brezilyalı oyuncuyu Marc Bartra (13) takip etti. Stefano Denswil 5 maçta 11 başlarken, Hüseyin ise ligde 2 müsabakada 11'de sahaya çıktı. Avcı, ilk yarıda sabit bir savunma ikilisi bulamadı. 2022 Dünya Kupası sonrasında orta saha oyuncusu Philippe Gbamin, 3 karşılaşmada stoper bölgesinde oynatıldı.

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Her maça farklı tandem
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