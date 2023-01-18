Her maça farklı tandem

Süper Lig'de sezonun ilk yarısı geride kalırken, Trabzonspor'un savunma mevkiindeki sıkıntı dikkat çekti. Geçen sezonun ilk devresinde 19 maçta kalesinde 14 gol gören ve bu anlamda başarılı bir görüntü sergileyenTeknik direktör Abdullah Avcı, savunmadaki sıkıntı nedeniyle sık sık rotasyon yapmak zorunda kaldı.Fırtına'da deneyimli çalıştırıcının ilk 11'de en çok tercih ettiği savunmacıStefano Denswil 5 maçta 11 başlarken, Hüseyin ise ligde 2 müsabakada 11'de sahaya çıktı. Avcı, ilk yarıda sabit bir savunma ikilisi bulamadı. 2022 Dünya Kupası sonrasında orta saha oyuncusu, 3 karşılaşmada stoper bölgesinde oynatıldı.