Hoşuma gitmeyen şeyler vardı hepsini düzelttim!

İlk geldiğimde yıkıma uğramış bir ekip vardı. Kendi kurallarımızı getirip düzeni oluşturduk. Takım mücadele etmeye, koşmaya başladı 6-7 futbolcu almayı düşünüyoruz. Dimitrios Kourbelis aramıza katılacak. Petkovic ve Orsic'i de Trabzon'a getirebilirsek önemli bir iş yaparız
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yaz kampı, yapılacaktransferler ve sezon planlaması hakkındabilgi veren Hırvat hoca şunları söyledi: GELDİĞİM ilk günlerde mental olarak yıkıma uğramış bir takım vardı. Hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm. Kendi kurallarımızı getirip kendi düzenimizi oluşturmak zorundaydık. Hoşuma gitmeyen şeyleri gördüktensonra oyuncularla konuşup kurallarımızı aktararakgayet iyi bir seviyeye ulaştık. Takım koşmaya, mücadele etmeye başladı. 6-7 oyuncu almayı düşünüyoruz ama bu sayı ayrılacaklara göre değişebilir. Panathinaikos'unkaptanı Dimitrios Kourbelis aramıza katılacak. 30 Haziran'daki kampta ilk idmanda aramıza yeni 5-6 oyuncumuz katılmış olacak. Kalecilerimizde gayet iyi ama Uğurcan iyi bir teklifalıp ayrılırsa değerlendirme yapabiliriz. UMUT ve Trezeguet'nin kalmalarını umuyorum ama reddedilemeyecek bir teklif gelirse onlar adına ayrılık olabilir. Kiralık oyunculardan2-3 tanesine kampta fırsat vermek istiyoruz.
BEN KAPTANIMI RAKİBE SATMAM
TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, adı Galatasaray ile anılan tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili net konuştu. 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli file bekçisinin takım için çok önemli olduğunu kaydeden Doğan, "Ben yarıştığım bir takıma kaptanımı neden satayım! Yerli kuralından da bir eksiye düşerim. Mantıklı düşünenler bunu yapmayacağımızı bilirler. Kendisi de ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda Avrupa'ya gideceğini söyledi. Uğurcan gitmek isterse, yurt içi değil Avrupa olur" ifadelerini kullandı.
HER YAZILAN İSMİ ALAMAYIZ!
Geldiğim ilk günden beri yaklaşık 25 tane Hırvat oyuncuyla ilgili olarak haberler görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkânsız, bazıları belki mümkün olabilir. Petkovic ve Orsic'i aramıza katabilirsek bu takımımıza yaptığımız iyi bir katkı anlamına gelir. Şu an için görüşmelerimiz sürdürülüyor.