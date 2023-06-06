Hoşuma gitmeyen şeyler vardı hepsini düzelttim!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir maçı öncesi açıklamalarda bulundu.ilk günlerde mental olarak yıkıma uğramış bir takım vardı. Hoşuma gitmeyen şeyler görmüştüm. Kendi kurallarımızı getirip kendi düzenimizi oluşturmak zorundaydık.Takım koşmaya, mücadele etmeye başladı.oyuncu almayı düşünüyoruz ama bu sayı ayrılacaklara göre değişebilir.30 Haziran'daki kampta ilk idmanda aramıza yeni 5-6 oyuncumuz katılmış olacak.ve Trezeguet'nin kalmalarını umuyorum ama reddedilemeyecek bir teklif gelirse onlar adına ayrılık olabilir.TrabzonsporBaşkanı Ertuğrul Doğan, adı Galatasaray ile anılan tecrübeli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgili net konuştu. 4 yıllık daha sözleşmesi bulunan milli file bekçisinin takım için çok önemli olduğunu kaydeden Doğan, "Ben yarıştığım bir takıma kaptanımı neden satayım! Yerli kuralından da bir eksiye düşerim. Mantıklı düşünenler bunu yapmayacağımızı bilirler. Kendisi de ancak kulübün menfaatleri doğrultusunda Avrupa'ya gideceğini söyledi. Uğurcan gitmek isterse, yurt içi değil Avrupa olur" ifadelerini kullandı.Geldiğim ilk günden beri yaklaşık 25 tane Hırvat oyuncuyla ilgili olarak haberler görüyorum. Bazılarının aramıza katılması imkânsız, bazıları belki mümkün olabilir. Petkovic ve Orsic'i aramıza katabilirsek bu takımımıza yaptığımız iyi bir katkı anlamına gelir. Şu an için görüşmelerimiz sürdürülüyor.