Hummels’ten açık kapı

Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, Dortmund'un tecrübeli savunma oyuncusu Mats Hummels gündeme gelmişti. Geleceği ile ilgili Alman basınına konuşan 35 yaşındaki stoper,ifadelerini kullandı.en son Fenerbahçe'ye kaybeden ve en yakın rakibi Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan Trabzonspor, bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Fırtına'da Hüseyin ve Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor. Enis ise kart cezalısı.Casablanca'ya kiralık gönderdiği Montasser Lahtimi'nin sözleşmesindeki opsiyon maddesinin aktif olması için 4 maç daha oynaması gerekiyordu. Ancak kriz yaşanan Fas kulübünde geçici olarak göreve gelen yeni yönetimin talimatı ile 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 400 bin Euro'luk, "Maçların yüzde 75'inde oynarsa opsiyon devreye girer" maddesinin aktive edilmemesi kararı alındı. Oyuncu, son maçlarda kadroya alınmadı. Sezon sonuna kadar durum değişmezse Lahtimi, Trabzonspor'a geri dönecek.Trabzonspor, F.Bahçe maçıyla ilgili olarak 347 sosyal medya kullanıcısı ve 5 spor yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "F.Bahçe maçında yaşanan olaylar nedeniyle, yazılı ve görsel medya üzerinden kulübümüzü ve camiamızı hedef gösterici ve zan altında bırakacak paylaşımlar tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.