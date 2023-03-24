İlk gündem teknik adam

Trabzonspor, yeni başkanını yarın vepazar günü yapılacakSeçimliOlağanüstü GenelKurul ile seçecek. Tek aday olan Ertuğrul Doğan, yönetimini de belirledi. Yeni yönetim 27 Mart'ta mazbatayı alıp, görev dağılımını gerçekleştirdikten sonra ilk iş olarak teknik direktör konusunu masaya yatıracak. Abdullah Avcı'nın ayrılığısonrası kongre sürecindetakım, OrhanAk'a emanet edilmişti. Başkan olmak için gün sayan Ertuğrul Doğan bu konudaki kararını verdi. İsimler üzerinde ilkgörüşme gerçekleştirildi.
ÖNCE YERLİ HOCA, OLMAZSA YABANCI
Yönetim kurulu toplantısında Doğan, adayları yönetici arkadaşlarına da soracak ve ortak bir isim üzerinde karara varılacak. Trabzon'un, milli ara sonrası 1Nisan'da oynayacağı Kayserisporkarşılaşmasına yeni hocasıylaçıkması hedefleniyor. Teknikadam için menajerler kulübünkapısını çalarken öncelik yerlibir teknik adamda. Doğan ve ekibiningörüştüğü önemli isimlerolduğu öğrenildi. Yerli projesi olmazsarota yabancıya dönecek.
YILDIZLARA TEKLİF YAĞIYOR
TREZEGUET ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi'ye İtalya'dan, Bartra ve Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler var. Brezilyalı Vitor Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor'da ayrılık rüzgârları yaşanabilir. Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür de bu sezon Avrupa hedeflerini gerçekleştirebilir. Bu isimler içinde en ciddi teklif Bakasetas'a gelmiş durumda. Alman ekibi Wolfsburg, 6 milyon Euro seviyesinde bir rakamı Trabzonspor'a sundu. Görüşmenin resmiyete dönüşmesi için yeni yönetimin yapacağı değerlendirme bekleniyor.