İlk gündem teknik adam

Trabzonspor, yeni başkanınıTek aday olan Ertuğrul Doğan, yönetimini de belirledi. Yeni yönetim 27 Mart'ta mazbatayı alıp, görev dağılımını gerçekleştirdikten sonra ilk iş olarak teknik direktör konusunu masaya yatıracak.Başkan olmak için gün sayan Ertuğrul Doğan bu konudaki kararını verdi.Yönetim kurulu toplantısında Doğan, adayları yönetici arkadaşlarına da soracak ve ortak bir isim üzerinde karara varılacak.TREZEGUET ile Al Ahly, Bakasetas ile Wolfsburg yakından ilgileniyor. Bardhi'ye İtalya'dan, Bartra ve Maxi Gomez'e İspanya'dan teklifler var. Brezilyalı Vitor Hugo ile Peres'in de ülkelerine dönme ihtimali yüksek. Kısacası sezon sonunda Trabzonspor'da ayrılık rüzgârları yaşanabilir. Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür de bu sezon Avrupa hedeflerini gerçekleştirebilir. Bu isimler içinde en ciddi teklif Bakasetas'a gelmiş durumda. Alman ekibi Wolfsburg, 6 milyon Euro seviyesinde bir rakamı Trabzonspor'a sundu. Görüşmenin resmiyete dönüşmesi için yeni yönetimin yapacağı değerlendirme bekleniyor.