İyi ki varsın Bakasetas

8 gol ve 7 asistle takımının en skorer futbolcusu Bakasetas, Trabzonspor’un bu sezon attığı 32 golün % 47’sinde pay sahibi oldu. Tek başına 18.2 milyon TL prim kazandırdı
Trabzonspor formasıyla geçen yıl harika işlere imza atan Anastasios Bakasetas, bu sezon kaldığı yerden devam ediyor. Macar ekibi Ferencvaros'a attığı müthiş golle galibiyeti getiren Yunan yıldız, AvrupaLigi'nde 6 grup maçındada skor katkısı yapanilk oyuncu oldu. Formda bir yıl geçiren tecrübeli futbolcu, Trabzonspor'unlig ve Avrupa'daoynadığı 20 karşılaşmanın12'sine gol veasistleriyle damgavurdu. Bu sezon 15 kez (8 gol-7 asist) skorun değişmesinde pay sahibi olan 'çilingir' lakaplı Bakasetas, takımının bulduğu 32 golün yüzde 47'sine imzasını attı.
HEM PUANA HEM DE GELİRE KATKISI VAR
29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un kasasını da dolduruyor. Fırtına'nın oynadığı maçlarda 11 puanın alınmasına direkt etki eden Bakasetas, tek başına 18.2 milyon TL kazandırdı. Süper Lig'de kasaya 4.6 milyonTL bakiye yazdıran başarılı10 numara, Avrupa Ligi grup aşamasındaise 750 bin Euro (13.6 milyonTL) gelir getirdi.
TRABZONSPOR'DAN BARTIN'A 765 BİN TL
Trabzonspor'un, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi. "Kurtaran Eller" isimli kampanyada toplanan yardımların 765 bin TL'ye ulaştığını açıklayan bordo-mavili kulüp, "Uğurcan Çakır'ın açık artırmaya çıkarılan eldiveni, başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızdan destek gördü. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eldiveni, en yüksek fiyatı veren Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan aldı. Söz konusu miktar, hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine verilecek.