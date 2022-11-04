İyi ki varsın Bakasetas

Trabzonspor formasıyla geçen yıl harika işlere imza atanbu sezon kaldığı yerden devam ediyor. Macar ekibi Ferencvaros'a attığı müthiş golle galibiyeti getiren Yunan yıldız,Formda bir yıl geçiren tecrübeli futbolcu,Bu sezon 15 kez (8 gol-7 asist) skorun değişmesinde pay sahibi olanlakaplı Bakasetas, takımının bulduğu 32 golün yüzde 47'sine imzasını attı.29 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un kasasını da dolduruyor. Fırtına'nın oynadığı maçlarda 11 puanın alınmasına direkt etki eden Bakasetas, tek başına 18.2 milyon TL kazandırdı.Trabzonspor'un, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine destek olmak için başlattığı kampanya sona erdi. "Kurtaran Eller" isimli kampanyada toplanan yardımların 765 bin TL'ye ulaştığını açıklayan bordo-mavili kulüp, "Uğurcan Çakır'ın açık artırmaya çıkarılan eldiveni, başkanımız, yöneticilerimiz ve taraftarlarımızdan destek gördü. Bir daha böyle bir acının yaşanmamasını diliyor, kampanyamıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Eldiveni, en yüksek fiyatı veren Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan aldı. Söz konusu miktar, hayatını kaybeden 41 işçinin ailelerine verilecek.