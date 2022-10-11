Kaçan balık büyük oldu!

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı sezonun en temposuz maçlarından birisine sahne oldu.Karşılaşmanın ikinci yarısı ise Trabzonspor için radikal bir değişiklikle başladı.Hamsik ile çok net bir pozisyondanyararlanamayan Trabzonspor, birdakika sonra Uğurcan'ın kalesinden çıkarakorta sahaya kadar gelip uzaklaştırmakdurumunda kaldığı önemli bir pozisyonverdi. İkinci yarının önemli bir bölümündeTrabzonspor rakip kalede baskı kuran tarafolsa da bir türlü sonucu değiştirecek golübulamadı. Bu anlarda oyuna sonradan girenAncak 90 dakika iki takımın filelerihavalandıramadığı bir şekilde sona erdi.Visca'nın sakatlığının ardından sağ kanatta sürekli arayış içinde olan Abdullah Avcı; Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok'un ardından dün Yusuf Yazıcı'yı sağ kanatta oynattı. Böylece en son 2019 yılında Rizespor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Yusuf, 3.5 yıl sonra 11'de görev aldı. Ancak vasat bir görüntü çizince 60'ta yerini Umut'a bıraktı. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı sürede 2 şut çekerken isabet bulamadı. 23 kez topla buluştu. 13 pas verdi. Yüzde 61.5 pas isabeti sağladı. Rakipten top kapamadı.Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı ancak evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 29 Süper Lig maçını (18G- 11B) kaybetmedi. Daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988- Nisan 1991 arasındaki 43 karşılaşmalık süreçte yakalamıştı.Trabzonspor ilk yarıda iki pozisyonda penaltı bekledi ancak Hüseyin Göçek devam kararı verdi. 16'DA paslaşılarak kullanılan kornerde Marc Bartra ceza sahası içinde yerde kaldı. Ancak penaltı beklentisi sonuç vermedi. 44'TE ise Trezeguet sol çaprazdan ceza alanına girdi, kaleci Ertuğrul dizlerinin üstüne çökerek pozisyonu bozdu. Bu hamle ile yerde kalan Trezeguet penaltı bekledi. Hakem köşe vuruşunu işaret etti.Trabzonspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. 3 galibiyet alırken, 6 karşılaşma beraberlikle bitti.