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Giriş Tarihi: 11.10.2022

Kaçan balık büyük oldu!

YUNUS EMRE SEL
Kaçan balık büyük oldu!

Başakşehir Sivas’a yenildi ancak Kasımpaşa’yı geçemeyen Trabzonspor ayağına kadar gelen liderlik fırsatını tepti. Son iki maçını kazanan iki takımın mücadelesi ilk yarı tat vermedi. Fırtına bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını isabetli şut çekmeden tamamladı. İkinci yarı baskı ve pozisyon vardı ancak bu kez son vuruşlarda başarı gelmedi. Perşembe günü Monaco'yu ağırlayacak Trabzonspor üç gün sonra Beşiktaş deplasmanına çıkacak

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın ilk yarısı sezonun en temposuz maçlarından birisine sahne oldu. Her iki takımın da net denilecek bir pozisyon bulamadığı maçın ilk yarısının son dakikalarında ise hakem Hüseyin Göçek'in vermediği penaltı kararı, maçın gidişatına önemli etki etti. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise Trabzonspor için radikal bir değişiklikle başladı.

BASKI KURDU AMA...
Siopis'i oyundan alan ve Djaniny'yi sahaya süren Avcı, rakip kalede daha çok pozisyon üretmek istedi ancak orta saha içinde risk aldı. Hamsik ile çok net bir pozisyondan yararlanamayan Trabzonspor, bir dakika sonra Uğurcan'ın kalesinden çıkarak orta sahaya kadar gelip uzaklaştırmak durumunda kaldığı önemli bir pozisyon verdi. İkinci yarının önemli bir bölümünde Trabzonspor rakip kalede baskı kuran taraf olsa da bir türlü sonucu değiştirecek golü bulamadı. Bu anlarda oyuna sonradan giren Gbamin'in üst düzey katkısı da dikkat çekti. Ancak 90 dakika iki takımın fileleri havalandıramadığı bir şekilde sona erdi.

3.5 YIL SONRA 11'DE SAHADA!
Visca'nın sakatlığının ardından sağ kanatta sürekli arayış içinde olan Abdullah Avcı; Abdülkadir Ömür, Djaniny, Trezeguet ve Umut Bozok'un ardından dün Yusuf Yazıcı'yı sağ kanatta oynattı. Böylece en son 2019 yılında Rizespor ile deplasmanda oynanan maça ilk 11'de başlayan Yusuf, 3.5 yıl sonra 11'de görev aldı. Ancak vasat bir görüntü çizince 60'ta yerini Umut'a bıraktı. Tecrübeli oyuncu, sahada kaldığı sürede 2 şut çekerken isabet bulamadı. 23 kez topla buluştu. 13 pas verdi. Yüzde 61.5 pas isabeti sağladı. Rakipten top kapamadı.

EVDE YENİLMİYOR
Trabzonspor liderlik şansını kaçırdı ancak evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 29 Süper Lig maçını (18G- 11B) kaybetmedi. Daha uzun bir seriyi en son Ekim 1988- Nisan 1991 arasındaki 43 karşılaşmalık süreçte yakalamıştı.

PENALTI BEKLENEN 2 KRİTİK POZİSYON
Trabzonspor ilk yarıda iki pozisyonda penaltı bekledi ancak Hüseyin Göçek devam kararı verdi. 16'DA paslaşılarak kullanılan kornerde Marc Bartra ceza sahası içinde yerde kaldı. Ancak penaltı beklentisi sonuç vermedi. 44'TE ise Trezeguet sol çaprazdan ceza alanına girdi, kaleci Ertuğrul dizlerinin üstüne çökerek pozisyonu bozdu. Bu hamle ile yerde kalan Trezeguet penaltı bekledi. Hakem köşe vuruşunu işaret etti.

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Trabzonspor, İstanbul takımlarını konuk ettiği son 9 Süper Lig maçını kaybetmedi. 3 galibiyet alırken, 6 karşılaşma beraberlikle bitti.

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