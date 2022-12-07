Kırılma yaşanmaz

Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "dedi. Bu sezonun daha zorlu geçeceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sene lige girerken transferin yüzde 95'ini tamamlamıştık. Bu sezon bazı aksaklıklar yaşandı. Bunlara rağmen Avrupa'da devam ediyoruz. Rakipler de ciddi kadrolar kurdu" diye konuştu.Başkan Ağaoğlu'nun, 'Oyuncu giderse transfer konusuna bakarız' sözlerini değerlendiren Avcı, "Ekonomi müsaade etmedikçe girmeyeceğiz. Fırsat varsa değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da "Ligin kırılma yaşanacak döneminde değiliz.Tabii ki galip gelen takım moral kazanacak ancak daha ligin sadece üçte biri oynandı" şeklinde konuştu.Avcı, ligin ikinci yarısında daha sağlıklı bir Trabzonspor olacağını da vurguladı. Aranın kendilerine iyi geldiğini belirten tecrübeli hoca,dedi. U19'dan kampa katılan Arif Boşluk, Poyraz Yıldırım ve Caner Uzun ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "TFF, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Uygulama kapsamında takım ödülünü Trabzonspor kazandı. Teknik direktör ödülü Rıza Çalımbay'a (Sivasspor), futbolcu ödülü Onur Bulut'a (Kayserispor), yönetici ödülü Faruk Koca'ya (Ankaragücü), taraftar ödülü ise Antalyaspor'a verildi.