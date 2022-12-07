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Giriş Tarihi: 7.12.2022

Kırılma yaşanmaz

YUNUS EMRE SEL
Kırılma yaşanmaz

“Bu karşılaşma ile bir çıkış yakalarsak hem zihinsel hem de şehir psikolojisi açısından iyi bir yola girebiliriz. Galip gelen takım moral kazanacak ama daha ligin sadece üçte biri oynandı. Ligin kırılma yaşanacak döneminde değiliz”

Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, "Hazırlık maçları bize olumlu izlenim veriyor" dedi. Bu sezonun daha zorlu geçeceğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sene lige girerken transferin yüzde 95'ini tamamlamıştık. Bu sezon bazı aksaklıklar yaşandı. Bunlara rağmen Avrupa'da devam ediyoruz. Rakipler de ciddi kadrolar kurdu" diye konuştu.

FIRSAT TRANSFERİ OLABİLİR
Başkan Ağaoğlu'nun, 'Oyuncu giderse transfer konusuna bakarız' sözlerini değerlendiren Avcı, "Başkan doğru söylemiş. Ekonomi müsaade etmedikçe girmeyeceğiz. Fırsat varsa değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak da "Ligin kırılma yaşanacak döneminde değiliz. Bu karşılaşma ile bir çıkış yakalarsak hem zihinsel olarak hem de şehir psikolojisi açısından iyi bir yola girebiliriz. Tabii ki galip gelen takım moral kazanacak ancak daha ligin sadece üçte biri oynandı" şeklinde konuştu.

GENÇLER ÇOK İYİ!
Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısında daha sağlıklı bir Trabzonspor olacağını da vurguladı. Aranın kendilerine iyi geldiğini belirten tecrübeli hoca, "Oyuncular, yaptığımız çeşitli çalışmalara iyi cevap veriyor. Önümüzde uzun bir süre var. Biz hep yarışın içinde olacağız" dedi. U19'dan kampa katılan Arif Boşluk, Poyraz Yıldırım ve Caner Uzun ile ilgili ise şu değerlendirmeyi yaptı: "Arif geçen seneden beri öne çıkıyor. Caner çok çabuk, dinamik bir oyuncu. Poyraz doğru mesajlar verdi."

TRABZONSPOR'A FAİR PLAY ÖDÜLÜ
TFF, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi. Uygulama kapsamında takım ödülünü Trabzonspor kazandı. Teknik direktör ödülü Rıza Çalımbay'a (Sivasspor), futbolcu ödülü Onur Bulut'a (Kayserispor), yönetici ödülü Faruk Koca'ya (Ankaragücü), taraftar ödülü ise Antalyaspor'a verildi.

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