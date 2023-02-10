Maçın gelirleri depremzedelere

Trabzonspor yönetimi, yaşanan deprem felaketinin ardından Konferans Ligi'nde Baselile 16 Şubat'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacakları karşılaşma için UEFA ile bir dizi görüşmede bulundu. UEFA yetkilileri, karşılaşmanın belirlenen tarih ve günde oynanmasını istedi. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Basel mücadelesinintüm bilet gelirlerinin deprembölgesine bağışlanacağını açıkladı. Ağaoğlu, ayrıca Almanya'da 50 bin kişilik stadyumda büyük bir takımla maç yaparak oradaki gelirlerler ile de depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmeyi planladıklarını açıkladı.