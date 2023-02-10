Maçın gelirleri depremzedelere

Trabzonspor yönetimi, yaşanan deprem felaketinin ardındanŞenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacakları karşılaşma için UEFA ile bir dizi görüşmede bulundu. UEFA yetkilileri, karşılaşmanın belirlenen tarih ve günde oynanmasını istedi. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu,Ağaoğlu, ayrıca Almanya'da 50 bin kişilik stadyumda büyük bir takımla maç yaparak oradaki gelirlerler ile de depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmeyi planladıklarını açıkladı.