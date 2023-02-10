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Giriş Tarihi: 10.2.2023

Maçın gelirleri depremzedelere

Maçın gelirleri depremzedelere
Trabzonspor yönetimi, yaşanan deprem felaketinin ardından Konferans Ligi'nde Basel ile 16 Şubat'ta Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynayacakları karşılaşma için UEFA ile bir dizi görüşmede bulundu. UEFA yetkilileri, karşılaşmanın belirlenen tarih ve günde oynanmasını istedi. Bordo-mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Basel mücadelesinin tüm bilet gelirlerinin deprem bölgesine bağışlanacağını açıkladı. Ağaoğlu, ayrıca Almanya'da 50 bin kişilik stadyumda büyük bir takımla maç yaparak oradaki gelirlerler ile de depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmeyi planladıklarını açıkladı.

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Maçın gelirleri depremzedelere
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