Markovic Trabzon’da

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kadrosuna kattı. Bu sezon bonservis bedeli ödenmeden Partizan takımından G.Antep'e transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan dönemde 22 maça çıkarken 5 gol bulup 3 defa da asist katkısı sağladı.2015-2016 sezonunda Liverpool'dan F.Bahçe'ye kiralanan ve 21 maçta 2 gol, 3 asist ile oynayan Markovic, sağ ve sol kanat ile forvet arkasında görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncunun, Visca'nın sakatlığında yaralara merhem olacağı düşünülüyor.