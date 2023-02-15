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Giriş Tarihi: 15.2.2023

Markovic Trabzon’da

Markovic Trabzon’da

Bordo-mavililer, G.Antep FK’nın Sırp kanat oyuncusunu renklerine bağladı. 28 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlılarda 22 maçta 5 gol, 3 asist ile oynadı

Trabzonspor, Gaziantep FK'dan Lazar Markovic'i kadrosuna kattı. Bu sezon bonservis bedeli ödenmeden Partizan takımından G.Antep'e transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, geride kalan dönemde 22 maça çıkarken 5 gol bulup 3 defa da asist katkısı sağladı. Kırmızısiyahlılar ile 1 yıl daha opsiyonlu sözleşmesi bulunan futbolcunun kiralık olarak bordomavililerde ter dökeceği aktarıldı. 2015-2016 sezonunda Liverpool'dan F.Bahçe'ye kiralanan ve 21 maçta 2 gol, 3 asist ile oynayan Markovic, sağ ve sol kanat ile forvet arkasında görev yapabiliyor. Tecrübeli oyuncunun, Visca'nın sakatlığında yaralara merhem olacağı düşünülüyor.

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Markovic Trabzon’da
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