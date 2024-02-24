Matheus ve Lima iddiası

10 günü aşkın süredir Brezilya'da bulunan Trabzonspor'un scout ekibi, tüm bölgeler için çok sayıda futbolcu izledi. Brezilya basını, bordo-mavililerin son olarak İkinci Lig'deki Sport Recife- Fortaleza maçını takibe aldığını yazdı.Trabzonspor'un özellikle Lima'nın üzerinde durduğu ve genç futbolcu için piyasa araştırması yaptığı kaydedildi. Scoutların, oynamaması nedeniyle Matheus'u izleyemediği de ifade edildi. Bu arada Bulgar ekibi Ludogorets'in temsilcilerinin de aynı oyuncular için maçta olduğu öğrenildi.Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, son iki maçı kazanan kadroyu bozmak istemiyor.Fernandez'in oynamaması durumunda Benkovic ya da Baniya'yı düşünen Avcı'nın, Berat'ın görev almaması halinde ise Umut Güneş'i sahaya süreceği öğrenildi.