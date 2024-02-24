Matheus ve Lima iddiası

10 günü aşkın süredir Brezilya'da bulunan Trabzonspor'un scout ekibi, tüm bölgeler için çok sayıda futbolcu izledi. Brezilya basını, bordo-mavililerin son olarak İkinci Lig'deki Sport Recife- Fortaleza maçını takibe aldığını yazdı. Haberde, Fırtına'nın Sport Recife'nin 17 yaşındaki sağ beki Pedro Lima ve takım arkadaşı 20 yaşındaki merkez orta saha Fabio Matheus için tribünde olduğu belirtildi.
Trabzonspor'un özellikle Lima'nın üzerinde durduğu ve genç futbolcu için piyasa araştırması yaptığı kaydedildi. Scoutların, oynamaması nedeniyle Matheus'u izleyemediği de ifade edildi. Bu arada Bulgar ekibi Ludogorets'in temsilcilerinin de aynı oyuncular için maçta olduğu öğrenildi.
AVCI 11'I BOZMAYACAK
Bordo-mavili takımın teknik patronu Abdullah Avcı, son iki maçı kazanan kadroyu bozmak istemiyor. Deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor karşılaşması öncesi hafif sakatlıkları bulunan Fernandez ve Berat'tan gelecek habere göre son kararını verecek.
Fernandez'in oynamaması durumunda Benkovic ya da Baniya'yı düşünen Avcı'nın, Berat'ın görev almaması halinde ise Umut Güneş'i sahaya süreceği öğrenildi. Trabzonspor'da Afrika Kupası'ndan dönen Pepe ve Onuachu'nun ise maça kulübede başlayacağı kaydedildi.