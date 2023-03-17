Mayısa kadar 624 milyona İhtiyaç var!

Trabzonspor Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Mahmut Ören, kulübün mali açıdan iç açıcı durumda olmadığını söyledi. Kısa ve uzun vadede çok ciddi bir ekonomik yükle karşı karşıya olduklarını dile getiren Ören,31 Mayıs tarihine kadar da toplam 31 milyon Euro'ya (624 milyon 250 bin TL) ihtiyaç var.Trabzonspor kulübü ya yeniden doğacak ya da diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarının listelerini sunacağı son güne girildi.Seçime tek aday olarak girmesi beklenen Ertuğrul Doğan'ın listesinin bir bölümünü Divan Kurulu'na da bugün sunacağı ancak ilerleyen günlerde tamamlanacağı ifade edildi.