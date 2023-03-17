Mayısa kadar 624 milyona İhtiyaç var!

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, bordomavili kulübün kısa ve uzun vadede çok ciddi yükle karşı karşıya olduğunu belirtirken, borcun 2 milyar 836 milyon TL olduğunu ifade etti
Trabzonspor Denetleme Kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Mahmut Ören, kulübün mali açıdan iç açıcı durumda olmadığını söyledi. Kısa ve uzun vadede çok ciddi bir ekonomik yükle karşı karşıya olduklarını dile getiren Ören, "31 Mart'a kadar acilödenmesi gereken rakam 16milyon Euro (322.2 milyonTL). 31 Mayıs tarihine kadar da toplam 31 milyon Euro'ya (624 milyon 250 bin TL) ihtiyaç var. Trabzonspor'un 31Ocak 2023 tarihi itibarıylanet borcu 2 milyar 835 milyon909 bin TL. Trabzonspor kulübü ya yeniden doğacak ya da diğer kulüplerin başına geldiği gibi tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.
KONGRE İÇİN KRİTİK GÜN Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi başkan adaylarının listelerini sunacağı son güne girildi. Adayların bugün saat 18.00'ekadar listelerini Divan BaşkanlıkKurulu'na bildirmesi gerekiyor. Seçime tek aday olarak girmesi beklenen Ertuğrul Doğan'ın listesinin bir bölümünü Divan Kurulu'na da bugün sunacağı ancak ilerleyen günlerde tamamlanacağı ifade edildi.