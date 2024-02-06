Meunier hamlesi

Trabzonspor, sağ bek pozisyonu için B.Dortmund'dan Meunier'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 32 yaşındaki oyuncu da ayrılığa sıcak bakarken, sezon sonu serbest kalacağı için Karadeniz ekibinin görüşmelerde eli bir hayli güçlü.
Bu arada kulübe sürpriz bir öneri geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Al Ahli'de olan Ezgjan Alioski,
Trabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki sol bekin transferinin kiralık olarak gerçeklemesinin gündemde olduğu ifade edildi.
AVCI'YA DESTEK
Trabzonspor
Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik eleştirilere göğüs gerdi. Başkan Doğan, sonuna kadar hocalarının yanında olduklarını belirtirken, "Hocamıza sonuna kadar güveniyoruz. Onunla başarılara, kupalara yelken açacağımızı biliyoruz. Trabzonspor bunların üstesinden gelecektir"
dedi.
ATİLLER
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TRABZON
yerel basını, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine sert eleştirilerde bulundu. İşte öne çıkanlar: Kuzey Ekspres:
Trabzon bir kez daha kurban seçildi; Kardeşler'in dayanışması. Günebakış:
VAR'ınız da hakeminiz de batsın. Karadeniz:
Bizi katletmek için sahaya çıktılar. Son Nokta:
Kardeşler ve VAR, Trabzonspor'u katletti.Taka:
Futbolun katilleri.