Meunier hamlesi

Trabzonspor, sağ bek pozisyonu için B.Dortmund'dan Meunier'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. 32 yaşındaki oyuncu da ayrılığa sıcak bakarken, sezon sonu serbest kalacağı içinBu arada kulübe sürpriz bir öneri geldi. Bir dönem Fenerbahçe'de de kiralık olarak forma giyen veTrabzonspor'a önerildi. 31 yaşındaki sol bekin transferinin kiralık olarak gerçeklemesinin gündemde olduğu ifade edildi.Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı'ya yönelik eleştirilere göğüs gerdi. Başkan Doğan, sonuna kadar hocalarının yanında olduklarını belirtirken,dedi.yerel basını, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası hakem Arda Kardeşler ve VAR hakemlerine sert eleştirilerde bulundu. İşte öne çıkanlar:Trabzon bir kez daha kurban seçildi; Kardeşler'in dayanışması.VAR'ınız da hakeminiz de batsın.Bizi katletmek için sahaya çıktılar.Kardeşler ve VAR, Trabzonspor'u katletti.Futbolun katilleri.