Nantes’ın Eren ısrarı

Trabzonspor'da performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan Eren Elmalı, Nantes'ın ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz sezon başında oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ancak başarılı olamayan Fransız kulübünün, devre arasındaki 4 milyon Euro'luk teklifi de geri çevrilmişti. Ligue 1 ekibi, üçüncü kez oyuncu için Fırtına'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor.Hırvat sol bek, bordo-mavililerin teklifine prensipte "Evet" demişti. Anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmiyete dökülmesi bekleniyor.Trabzonspor, bonservisi Standard Liege'de olan ve Gaziantep'te forma giyen Denis Draguş için Belçika ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Teknik ekibin, forvetin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen Rumen futbolcuyu hücumu çeşitlendirebilecek bir isim olarak gördüğü belirtildi. Bordomavililer, Draguş'un yanı sıra Onuachu'nun bonservisini de almak istiyor. Onuachu'da sorun yaşanırsa bir başka isim transfer edilecek.