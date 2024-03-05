Olmayacak şeyler başımıza geldi

Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını söyleyip şöyle devam etti: "Çok iyi oynadığımız bir ilk yarıyı 2-0 geride kapattık. Pozisyonlarımız var. Bir tanesi olacak şey değil. İkinci gol hiç sahada karşılaşmadığımız pozisyon. Oyunun içinde bunlar var, hatalar olabiliyor. İlk gelen top gol oldu. İkinci yarı itibariyle, bir gol bile bizi oyuna ortak edecekti.Oyun disiplininden kopmamak gerekiyordu ama bundan da koptuk. Fırsatlar geldi, rakibe fırsatlar verdik. Oyunun bütününde hak etmedik. Olmayacak birçok şey, hepsi bir maçta başımıza geldi. Hedefimize emin adımlarla gitmeye çalışacağız."SEZON başında çapraz bağı yırtılan ve geçtiğimiz ay takımla kısa süreli bir idman yapan Trabzonspor'da Mislav Orsic, sakatlandığı bölgede ağrı hissetmişti. Ülkesine gidip doktoruna gözüken Hırvat futbolcu, Trabzon'a döndü. Oyuncunun kontrollerinde sıkıntılı bir durum tespit edilmediği ve 15 Mart tarihine kadar tam anlamıyla takıma katılması için yoğun çaba harcanacağı öğrenildi.