Onuachu’nun büyük hedefi!

Kolunda kırık ve sol kasık bölgesinde kas yaralanması meydana gelen Paul Onuachu'nunolacağı açıklanırken oyuncunun da isteği ile bu süreç F.Bahçe maçı düşünülerek Trabzon'da sürdürülecek. Fenerbahçe maçına kadar toplamda 3 haftayı bulacak olan tedavi sürecinde oyuncunun yetişme ihtimali düşük olsa da hem sağlık ekibi hem de Nijeryalı golcünün kendisi bu maçta oynaması için tüm imkânları zorlayacak.