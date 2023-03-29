Orhan Ak’tan garanti: Üstesinden geleceğiz

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, önceki gün teknik direktör konusunda yaptığı toplantıda yol haritasını belirlemiş ve sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceğini açıklamıştı.Durumun kendisine tebliğ edilmesinden sonra kalan haftalarda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen genç hocanın,ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu arada Orhan Ak ile devam kararının ardından teknik ekibe de yeni isimler dahil oldu.Ak'ın yeni yardımcılarıyla birlikte kısa süre içerisinde bir toplantıTrabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, kendilerine destek veren ve eleştirileriyle yol gösteren bordo-mavili camiaya teşekkür etti. Kulüp sitesinden yazılı açıklama yapan Doğan, şu ifadelerdi kullandı: "Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de 'inada' sahibiz. Öncelikle sizlerden 'sabır' ve 'destek' istiyorum. Yakında açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız. Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir."