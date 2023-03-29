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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Orhan Ak’tan garanti: Üstesinden geleceğiz

YUNUS EMRE SEL
Orhan Ak’tan garanti: Üstesinden geleceğiz

Sezon sonuna kadar Trabzonspor’un başında olacak 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Güvenenleri mahcup etmem” dedi

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim, önceki gün teknik direktör konusunda yaptığı toplantıda yol haritasını belirlemiş ve sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceğini açıklamıştı. Tüm yöneticilerin destek vermesiyle alınan bu karar, Abdullah Avcı sonrası takımın başına getirilen 43 yaşındaki çalıştırıcıyı da mutlu etti. Durumun kendisine tebliğ edilmesinden sonra kalan haftalarda elinden gelenin en iyisini yapacağını söyleyen genç hocanın, "Bize güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Bu sorumluluğun üstesinden geleceğiz. Önce lig, sonra kupada çok önemli hedeflerimiz var" ifadelerini kullandığı bildirildi. Bu arada Orhan Ak ile devam kararının ardından teknik ekibe de yeni isimler dahil oldu. Ak'ın ekibinde; Halil Cihan Ünal, Alper Boğuşlu, Bilal Utku Alemdaroğlu, Alper Aşcı, Kerem Yavaş yer alacak. Ak'ın yeni yardımcılarıyla birlikte kısa süre içerisinde bir toplantı

DOĞAN: ZORLUKLARI AŞACAK İNADIMIZ VAR
Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, kendilerine destek veren ve eleştirileriyle yol gösteren bordo-mavili camiaya teşekkür etti. Kulüp sitesinden yazılı açıklama yapan Doğan, şu ifadelerdi kullandı: "Artık yeni bir yol açıyoruz. Bu yol zorluklar barındırıyor olabilir. Ancak tamamını aşacak bilgiye, beceriye, tecrübeye, ruha ve de 'inada' sahibiz. Öncelikle sizlerden 'sabır' ve 'destek' istiyorum. Yakında açıklayacağımız 5 yıllık makro plan dahilinde kısa, orta ve uzun vadede neler yapacağımızı daha net şekilde ortaya koyacağız. Hedeflerimiz gerçekleştiğinde kulübümüz, ekonomik anlamda kimseye muhtaç olmayacak, sağlam bir yapıya kavuşacak, ayaklarının üzerinde duracak hale gelecektir."

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Orhan Ak’tan garanti: Üstesinden geleceğiz
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